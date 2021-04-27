Олександр Педан та Валік Міхієнко – про те, чи прийнятно коментувати фото чужих дівчат в Instagram

Зірки Нового каналу поділилися своєю думкою щодо інтернет-пікаперів, які перебувають у стосунках

Лайкає фоточки інших дівчат в Instagram? Це ще не біда! Адже буває і так, що хлопець відкрито залишає гранично зрозумілі коментарі з натяком, хоча перебуває у стосунках з іншою дівчиною. Приблизно таку історію розповіла одна з глядачок YouTube-шоу «Між нами дівчатками», експертами якого стали ведучий Improv Live Show Олександр Педан та імпровізатор Валік Міхієнко.

Зірки Нового каналу були шоковані такою поведінкою хлопців і поділилися своїм ставленням до подібного з чоловічого погляду.

– Є такі люди? Стримайся! Це неадекватно! По суті, в нас Instagram-тусовка, багато-багато народу, у дівчинки там тисяча підписників, а, значить, усі тисяча можуть побачити коментар. Це ніби він при тисячі людей сказав: «Класна дупа! Це секс!» Якщо ти хочеш дати якийсь сексуальний коментар дівчині щодо її зовнішнього вигляду, і в тебе нікого немає, ти ж не будеш при всіх говорити: «У неї класна дупа!» Ти підійдеш і скажеш їй це на вухо. Пиши в дірект, ось і все! – обурився Валік Міхієнко.

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Виявилося, що наречений глядачки шоу може писати іншим дівчатам коментарі на зразок таких: «Якби я уявляв ідеальний секс, то він виглядав би саме так» або «Поки ставив лайк, обпік палець». У свою чергу Олександр Педан порадив глядачці з’ясувати цю ситуацію з її хлопцем у відвертій розмові.

– Ну, по-перше, такого дешевого пікапа я давно не бачив. Навіть якщо хтось коментує когось саме так, я б уже з ним не жив. Вважаю, що коментувати чужі фотки – це норм. Не став би забороняти, адже людина все одно буде це робити. Але робити саме так – то пекло. Він це робить і розуміє, що всі це побачать. То нехай дівчинка поставить запитання, навіщо він це робить. Щоб подраконити, розійтися або свій варіант.

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