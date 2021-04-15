Олександр Педан – про дружбу між чоловіком і жінкою

Зірка Нового каналу поділився дієвим лайфхаком, як зберегти дружні стосунки між представниками статей

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан вже багато років є суддею шоу «Хто зверху?», тому як ніхто інший знається на всіх тонкощах стосунків між чоловіками й жінками, зокрема і дружніх. Тому зовсім не дивно, що в YouTube-шоу «Між нами дівчатками», куди Сашу запросили дати поради жінкам з чоловічого погляду, йому дісталося запитання «Чи існує дружба між чоловіком і жінкою?»

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Виявилося, що Олександр Педан справді вірить, що дружба між представниками різних статей можлива. На це запитання Саша відповів тверде «так», але з одним уточненням.

– Дружба між чоловіком і жінкою існує тільки до сексу. В мене є дуже багато подруг, знайомих. Серед них та ж Лера Бородіна, у неї була ще ціла когорта подружок, ми офігенно дружили все разом. Причому моя дружина знала про це. Ми проводили разом дуже багато часу, працювали на Comedy. У нас не було навіть натяку на секс, – розповів Олександр Педан.

Цікаво, що у ведучого Improv Live Show є власний дієвий лайфхак, як зберегти дружбу між чоловіком і жінкою, яким він із задоволенням поділився. Раптом комусь стане в нагоді.

– Є один лайфхак: якщо хочеш, щоб не було сексу, поговори про нього, – поділився Педан.

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