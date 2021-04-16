Відомий гуморист – про знайомство зі своєю дівчиною

Учасник Improv Live Show відкрив завісу особистого життя

Імпровізатор Валентин Міхієнко вже 4, 5 року перебуває у стосунках з фотографом Ксенією Твердохліб. Пара пройшла разом багато всього, зокрема й телевізійні проекти. Здавалося б, що професії молодих людей досить різні, і їхня зустріч – чиста удача. Але насправді, як виявилося, пару звів той же гумор.

Про свою лавсторі Валик Міхієнко і Ксенія Твердохліб розповіли в YouTube-проекті «Time Story». У відео закохані незалежно один від одного повідали про те, де і як познайомилися, і ось що ми почули.

– Це був стендап. Я – фотограф, він – глядач. Сподобався мені тим, що викрикнув дуже вульгарний жарт. Я його примітила, запам’ятала. І потім, коли робила фотографії, зрозуміла, що з усіх глядачів у мене майже кожна фотка – його, – поділилася дівчина.

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Валик Міхієнко розповів приблизно ту ж історію, але зі свого погляду:

– Дату не пам’ятаю. Але ми познайомилися на якомусь стендапі. Ксюша там фоткала, а я прийшов із хлопцями подивитися стендап. Ось так і познайомилися. А там у пучину кохання як занесло… Подумав, що дуже кльова дівчинка. Образ настільки милий, що аж мультяшний.

Хочеш почути історії знайомств інших зіркових пар? Тоді дивися другий сезон Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі. Адже саме там українські знаменитості розповідають, як і де зустріли своє кохання, а імпровізатори намагаються повторити їхні історії. За кожну помилку – розряд струмом!