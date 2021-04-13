«Заліз на стовп»: Артем Пивоваров – про крейзі вчинок заради коханої
За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) артист розповів, на що був готовий заради своєї симпатії
Кажуть, що заради справжнього кохання хлопці готові на все, хоч на стінку лізти. І в разі українського співака Артема Пивоварова це таки правда… З однією лише поправкою – хлопець ліз на стовп!
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Якось давно, щоб довести свою симпатію, щирість почуттів і намірів, Артем Пивоваров вирішив «підкорити» стовп. А там, дивись, і серце неприступної пані.
– Напевно, найбільше запам’ятався сюрприз, коли я заради коханої заліз на стовп. Мені було років 10. У компанії наших друзів була дівчинка, яка мені дуже подобалася. Вона чомусь не вірила у серйозність моїх намірів, і я їй сказав: «Загадай мені що завгодно, я доведу тобі свою симпатію». Вона попросила мене залізти на стовп. Що мені залишалося? Звісно, «підкорювати» його! До речі, якби мене попросили це зробити зараз, я б зробив, – поділився співак.
Хочеш побачити, на що ще здатний Артем Пивоваров? Тоді дивись новий випуск другого сезону Improv Live Show зі «стихійним» співаком сьогодні о 20:00 на Новому каналі