Топ кіно від Олександра Педана на вихідні

Тримайте чотири фільми для домашнього перегляду від ведучого Нового каналу

Поки погода за вікном не надто балує теплом. І так класно загорнутися у затишний плед або лягти усією родиною на диван перед телевізором і подивитися у вечір вихідного якесь круте кіно. А що можна переглянути всією родиною – знає ведучий Improv Live Show (шоу показує Новий канал) Олександр Педан.

«Джон Вік»

– Нещодавно з Лєрою (старшою донькою ведучого – прим. ред.) підсіли на «Джона Віка», – розповідає зірка Нового каналу. – Це бойовик. Фільм сподобається і чоловікам, і жінкам, бо тут є герой, який виживає за будь-яких умов (а ще в головній ролі – Кіану Рівз, – прим.ред.) З маленькими дітьми його, звісно, не подивишся, але з тинейджерами – легко. Захопливий сюжет та дуже якісна й красива зйомка.

«Як приборкати дракона»

– Моєму синові Маріку – чотири роки. І він фанатіє від динозаврів та драконів, – ділиться Педан. – Тож нещодавно ми з ним вирішили подивитися серію мультфільмів «Як приборкати дракона». І це перший повнометражний мультик, який Марік додивився до кінця. Він дуже легкий та якісно промальований. І буде цікавим для дітей сучасного покоління.

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«Останній танець»

– Зараз дивлюся документальний серіал від Netflix із назвою «Останній танець», – каже ведучий. – Це історія для всіх, хто в 90-ті роки вболівав за баскетбольну команду Chicago Bulls і фанатів від Майкла Джордана. Серіал показує їхній останній зірковий сезон.

Ви побачите і найяскравіші моменти ігор, і всю історію рекламних контрактів Майкла Джордана, і відносини в команді, і сучасні коментарі від цих гравців. Нереально цікава та мотивуюча історія для тих, хто любить спорт.

«Тенет»

– Хочеться порадити абсолютно різні фільми. Тож останній у моєму списку – наукова фантастика «Тенет». Його можна подивитися разом зі своєю половинкою, бо для дітей він занадто складний, – радить зірка. – Якщо загуглите назву фільму, то побачите, що його називають сучасною «Матрицею». І я приєднуюся до цих слів, тому що справді треба дивитися дуже уважно. Але просто згадайте свої емоції під час перегляду «Матриці», коли фільм закінчується, а в тебе – мурахи по шкірі. Намагаєшся скласти всі факти докупи, щоб осягнути, що ж таке неймовірне вигадав автор.

Фільм знімав Крістофер Нолан, який спеціалізується на подібних кінострічках, тому, як то кажуть, «лайк, не дивлячись»

А раптом вам захочеться подивитися щось веселе, то ведучий радить вмикати Improv Live Show – щовівторка о 20:00 на Новому каналі.