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Від бойовика до документалки: топ кіно від Олександра Педана на вихідні

Топ кіно від Олександра Педана на вихідні

Тримайте чотири фільми для домашнього перегляду від ведучого Нового каналу

Поки погода за вікном не надто балує теплом. І так класно загорнутися у затишний плед або лягти усією родиною на диван перед телевізором і подивитися у вечір вихідного якесь круте кіно. А що можна переглянути всією родиною – знає ведучий Improv Live Show (шоу показує Новий канал) Олександр Педан.

«Джон Вік»

Топ кіно від Олександра Педана на вихідні

– Нещодавно з Лєрою (старшою донькою ведучого – прим. ред.) підсіли на «Джона Віка», – розповідає зірка Нового каналу. – Це бойовик. Фільм сподобається і чоловікам, і жінкам, бо тут є герой, який виживає за будь-яких умов (а ще в головній ролі – Кіану Рівз, – прим.ред.) З маленькими дітьми його, звісно, не подивишся, але з тинейджерами – легко. Захопливий сюжет та дуже якісна й красива зйомка.

«Як приборкати дракона»

Топ кіно від Олександра Педана на вихідні

– Моєму синові Маріку – чотири роки. І він фанатіє від динозаврів та драконів, – ділиться Педан. – Тож нещодавно ми з ним вирішили подивитися серію мультфільмів «Як приборкати дракона». І це перший повнометражний мультик, який Марік додивився до кінця. Він дуже легкий та якісно промальований. І буде цікавим для дітей сучасного покоління.

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«Останній танець»

Топ кіно від Олександра Педана на вихідні

– Зараз дивлюся документальний серіал від Netflix із назвою «Останній танець», – каже ведучий. – Це історія для всіх, хто в 90-ті роки вболівав за баскетбольну команду Chicago Bulls і фанатів від Майкла Джордана. Серіал показує їхній останній зірковий сезон.

Ви побачите і найяскравіші моменти ігор, і всю історію рекламних контрактів Майкла Джордана, і відносини в команді, і сучасні коментарі від цих гравців. Нереально цікава та мотивуюча історія для тих, хто любить спорт.

«Тенет»

Топ кіно від Олександра Педана на вихідні

– Хочеться порадити абсолютно різні фільми. Тож останній у моєму списку – наукова фантастика «Тенет». Його можна подивитися разом зі своєю половинкою, бо для дітей він занадто складний, – радить зірка. – Якщо загуглите назву фільму, то побачите, що його називають сучасною «Матрицею». І я приєднуюся до цих слів, тому що справді треба дивитися дуже уважно. Але просто згадайте свої емоції під час перегляду «Матриці», коли фільм закінчується, а в тебе – мурахи по шкірі. Намагаєшся скласти всі факти докупи, щоб осягнути, що ж таке неймовірне вигадав автор.

Фільм знімав Крістофер Нолан, який спеціалізується на подібних кінострічках, тому, як то кажуть, «лайк, не дивлячись»

А раптом вам захочеться подивитися щось веселе, то ведучий радить вмикати Improv Live Show – щовівторка о 20:00 на Новому каналі.

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