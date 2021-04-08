Новий каналImprov Live ShowНовиниHic et nunc: Відомий гуморист розповів про значення свого татуювання

Hic et nunc: Відомий гуморист розповів про значення свого татуювання

Відомий гуморист розповів про значення свого татуювання

Імпровізатор отримав вічний подарунок від коханої

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Вова Шумко зробив своє перше татуювання нещодавно. Воно стало подарунком-сюрпризом для гумориста на День усіх закоханих від його дружини. Вже майже два місяці на зап’ястку зірки красується латинський напис  hic et nunc. У подаксті свого колеги-імпровізатора Кості Трембовецького Вова розповів, що саме означає його «вічний» подарунок.

Відомий гуморист розповів про значення свого татуювання

– Це татуювання, яке в перекладі означає «тут і зараз». Треба жити тут і зараз! Я з вами тут і зараз. Кращого моменту в моєму житті поки що немає. Навіщо згадувати минуле? Ці дні пройшли. Звісно, деякі моменти приємно згадати. Але, як здається мені, важливіше те, що буде, – поділився Вова.

Ані хвилини спокою: Що завжди є в авто Олександра Педана під час зйомок?

Андрій Рибак – про невдалі побаченнях: «Піднявся й пішов»

Спочатку гуморист трохи злякався від неочікуваності, але зрештою наважився на сміливий крок. Цікаво, що у той день напис hic et nunc набив не лише Вова Шумко, а й його дружина. Тепер у подружжя є парне татуювання зі спільним змістом.

Не пропусти нові випуски другого сезону Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі

Improv Live Show імпровізація імпрув новости