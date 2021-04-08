Відомий гуморист розповів про значення свого татуювання

Імпровізатор отримав вічний подарунок від коханої

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Вова Шумко зробив своє перше татуювання нещодавно. Воно стало подарунком-сюрпризом для гумориста на День усіх закоханих від його дружини. Вже майже два місяці на зап’ястку зірки красується латинський напис hic et nunc. У подаксті свого колеги-імпровізатора Кості Трембовецького Вова розповів, що саме означає його «вічний» подарунок.

– Це татуювання, яке в перекладі означає «тут і зараз». Треба жити тут і зараз! Я з вами тут і зараз. Кращого моменту в моєму житті поки що немає. Навіщо згадувати минуле? Ці дні пройшли. Звісно, деякі моменти приємно згадати. Але, як здається мені, важливіше те, що буде, – поділився Вова.

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Спочатку гуморист трохи злякався від неочікуваності, але зрештою наважився на сміливий крок. Цікаво, що у той день напис hic et nunc набив не лише Вова Шумко, а й його дружина. Тепер у подружжя є парне татуювання зі спільним змістом.

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