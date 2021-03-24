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Відомий гуморист розповів, що його мотивує худнути

Відомий гуморист розповів, що його мотивує худнути

Про це актор Improv Live Show Костянтин Трембовецький зізнався за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Учасники інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?», яке щовівторка показує Новий канал, продовжують ділитись особистими цікавими фактами. Звісно ж, вони про логіку. В п’ятому випуску програми зіграли пари друзів та колег по проектах Нового каналу: актори Improv Live Show Костянтин Трембовецький і Володимир Шумко та експерти «Супер Топ-моделі по-українськи» Алла Костромічова і Соня Плакидюк. За лаштунками цікаве з особистого розповів Костя.

Відомий гуморист розповів, що його мотивує худнути

– Колись я передумав вступати на акторський, бо зрозумів, що актору в Україні не судилося грати ні в чому якісному і працювати над цікавими проектами, – ділиться думками імпровізатор. – І вже за п’ять років став сценаристом тих самих «поганих» проектів. Де логіка? Немає.

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Також актор і сценарист розповів, як мотивує себе схуднути. Лайфхак доволі оригінальний.

Відомий гуморист розповів, що його мотивує худнути

– У мене ще ніколи не було достатньо грошей для нелогічних покупок, – каже Костянтин. – Але нещодавно я придумав схему – купувати одяг на розмір менший, ніж у мене зараз. Це мотивує ходити в зал та правильно харчуватися. Адже поки я не схудну, все на мені сидітиме «в облипочку» й підкреслюватиме кожен зайвий грам.

Дивіться повний п’ятий випуск шоу «Де логіка?» на сайті та на YouTube Нового каналу. Також перегляньте прем’єру другого сезону Improv Live Show, де імпровізатори – незмінні, а ведучий – новий. Ним став Олександр Педан.

Нові випуски цих розважальних проектів Новий канал показуватиме щовівторка о 19:00 та 20:00!

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