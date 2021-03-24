Відомий гуморист розповів, що його мотивує худнути

Про це актор Improv Live Show Костянтин Трембовецький зізнався за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Учасники інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?», яке щовівторка показує Новий канал, продовжують ділитись особистими цікавими фактами. Звісно ж, вони про логіку. В п’ятому випуску програми зіграли пари друзів та колег по проектах Нового каналу: актори Improv Live Show Костянтин Трембовецький і Володимир Шумко та експерти «Супер Топ-моделі по-українськи» Алла Костромічова і Соня Плакидюк. За лаштунками цікаве з особистого розповів Костя.

– Колись я передумав вступати на акторський, бо зрозумів, що актору в Україні не судилося грати ні в чому якісному і працювати над цікавими проектами, – ділиться думками імпровізатор. – І вже за п’ять років став сценаристом тих самих «поганих» проектів. Де логіка? Немає.

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Також актор і сценарист розповів, як мотивує себе схуднути. Лайфхак доволі оригінальний.

– У мене ще ніколи не було достатньо грошей для нелогічних покупок, – каже Костянтин. – Але нещодавно я придумав схему – купувати одяг на розмір менший, ніж у мене зараз. Це мотивує ходити в зал та правильно харчуватися. Адже поки я не схудну, все на мені сидітиме «в облипочку» й підкреслюватиме кожен зайвий грам.

Дивіться повний п’ятий випуск шоу «Де логіка?» на сайті та на YouTube Нового каналу. Також перегляньте прем’єру другого сезону Improv Live Show, де імпровізатори – незмінні, а ведучий – новий. Ним став Олександр Педан.

Нові випуски цих розважальних проектів Новий канал показуватиме щовівторка о 19:00 та 20:00!