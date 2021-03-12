ТОП-5 фільмів жахів від учасника Improv Live Show Кості Трембовецького

Зірка Нового каналу пройшовся по містиці та страхах, щоб тобі було що подивитися чорної-чорної вночі в темній-темній кімнаті

Вважається, що фільми жахів – це специфічний жанр для особливих людей. А все тому, що наш мозок не завжди може відокремлювати кіношну вигадку від життєвої правди. Таким чином психологічно важко відсторонитися від того, що відбувається на екрані. Та існує також думка, що фільми жахів ідеальні для перших побачень. Через страх частішає серцебиття, і твій партнер не завжди може зрозуміти, чи це від страшного сюжету, чи від симпатії до тебе. Безпрограшна схема! Наш експерт у світі кіно – колишній сценарист і людина, яка щодня дивиться хоча б по одному фільму, учасник Improv Live Show Костя Трембовецький склав ТОП-5 фільмів жахів на всі часи. Страшної ночі тобі!

«Реінкарнація»

Після смерті матері Енні Грехем у її раніше спокійному будинку коїться щось незрозуміле. Один із кращих фільмів останніх років з неймовірною Тоні Коллет, яку за цю роль явно обділили номінаціями на всі премії. Головна сила цієї стрічки в тому, що попри наявність в історії надприродного, корінь його криється в переживанні сім’єю трагедії. І в цьому кожен зможе ототожнити себе з героями. Фільм дуже своєрідний, та навіть якщо він вам не сподобається, вам сподобається те, як він вам не сподобався.

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«Кошмар на вулиці В’язів»

Культова класика, яка абсолютно заслужено носить такий статус. Усім нам снилися кошмари, і всім нам хотілося їх перебороти. Творця фільму Веса Крейвена все життя у снах переслідував образ обгорілого волоцюги, якого він побачив у дитинстві. І зміг перебороти цей кошмар, знявши про нього фільм, у якому діти також борються з кошмаром. Незалежно від жанрів Фредді Крюгер точно входить до трійки кращих кінолиходіїв в історії.

«Пастка»

Молодий афроамериканець знайомиться з батьками своєї білої дівчини. Для всіх хлопців це нервовий досвід, але для Кріса він стає ще й жахливим і небезпечним. Фільм жахів, який отримав «Оскар» за кращий сценарій і номінований на кращий фільм – це вже привід його дивитися. Дуже розумна й тонка сатира про часто непомітний побутовий расизм, яку упакували в максимально захоплюючий і драйвовий жанр жахів.

«Відьма»

У Новій Англії 1630 років сім’я розвалюється під дією чаклунських сил, чорної магії та одержимості. Всі зараз у захваті від Ані Тейлор-Джой. Хтось через «Гамбіт», хтось через «Емму», а кар’єра талановитої дівчини розпочалася з цього ультрастильного фільму жахів Роберта Еггерса (який ще й зняв неймовірний «Маяк», але він настільки унікальний, що я не зміг зарахувати його до жанру жахів). Фільм, який доводить, що жахи теж можуть мати художню цінність, і який дав сильний поштовх жанру фолк-хорор – атмосферним фільмам жахів, заснованим на казках, легендах і фольклорі.

«Хижа у лісі»

Група друзів, які вирішили влаштувати заміську вечірку, зупиняється на ніч у звичайній, на перший погляд, лісовій хатинці. Однак незабаром у ній починає відбуватися низка дивних і непояснених подій. Опис сюжету схожий на всі стандартні фільми жахів одночасно. І в цьому якраз весь сенс. Цей фільм – данина поваги класичним жахастикам і водночас дотепна пародія на них. Але комедійна складова нітрохи не заважає авторам нагнати на глядача жаху.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Костею Трембовецьким 23 березня о 20:00 на Новому каналі. Буде страшенно смішно!