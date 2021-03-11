Вова Шумко – про знайомство з дружиною

Учасник Improv Live Show (Новий канал) вперше розповів, чим підкорив другу половинку

Харизма імпровізатора Вови Шумка просто зашкалює. Хоч у якому б проекті його показав Новий канал, всюди він у своїй тарілці. Але найкомфортніше йому, звісно ж, на сцені Improv Live Show. Тут імпровізатор може показати себе в усій красі. До речі, саме завдяки сцені Вова Шумко познайомився зі своєю дружиною Анею. Але на шляху до їхніх стосунків стала одна проблема.

– Ми познайомилися в нічному клубі, – розповідає Вова. – Аня працювала адміністратором, а я прийшов туди виступати. Вона мені відразу сподобалася, але в неї був хлопець – спортсмен. Мені, гумористу, треба було відбити дівчину у спортсмена! Ви розумієте, що я міг отримати. Але не побоявся, чому дуже радий. Адже зміг підкорити її серце. До речі, вона розповідала, що я її зачарував саме гумором.

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У повсякденному житті сім’ї Шумків теж дуже багато жартів.

– В особистому житті гумор завжди потрібен. Коли виникає напружена ситуація, жарт розряджає її, чим зближує пару. Ми з Анею часто смішимо одне одного. Вона дуже боязка, і мені подобається її трохи лякати, – зізнається Вова. – Все не зберуся поставити кілька камер і зробити нарізку відео, як я це роблю (сміється).

А як Вова Шумко жартує на сцені, ви зможете побачити з 23 березня о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.