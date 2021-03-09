Як припинити порівнювати себе з більш успішними однолітками: порада гумориста

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Валик Міхієнко розповів, як бути щасливим на роботі

Чи знали ви, що кар’єра гумориста Валіка Міхієнка могла б скластися зовсім інакше. Він навчався у Дніпропетровській медичній академії. Але білий халат учасник Improv Live Show проміняв на сцену. Про що зовсім не шкодує.

– Головна життєва порада – займатися тим, що приносить задоволення, – поділився актор в «Зе Інтерв’юер». – Те, що ти робиш сьогодні, бо тобі це подобається, може завтра почати приносити гроші. Важливо спробувати монетизувати справу, в якій ви почуваєтеся щасливою людиною. Мільйон людей знаходяться не на своєму місці і займаються тим, що не люблять. Якби я залишився в медицині – був би одним з них.

Валік радить не боятися змін.

– В імпровізації є правило, завдяки якому працює все, що відбувається на сцені, – дозволь собі зробити помилку. Воно підходить і для життя, – стверджує гуморист.

Але як при цьому не порівнювати себе з більш успішними однолітками?

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– Що ти робиш доброго для себе, порівнюючи з ними? – продовжує Валик. – Це призведе до того, що потрібно працювати, тому що ти – гірший. А працювати потрібно тому, що ти хочеш цього і отримуєш задоволення від процесу і результату.

До речі, Improv Live Show для гумориста – робота для душі. І це дуже помітно за тим, як він викладається на сцені. У цьому ви можете переконатися особисто з 23 березня о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.