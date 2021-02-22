ТОП фільмів про відривні вечірки від Кості Трембовецького

Учасник Improv Live Show поділився стрічками, які надихнуть тебе на круту паті

Не секрет, що найбільші трудяжечки починають готуватися до п’ятниці вже у понеділок. Адже після насиченого робочого тижня усім хочеться відпочити та максимально розслабитися. Хтось робить це на гучних вечірках, а хтось вдома, дивлячись кіно. Навіть якщо через погану погоду та карантин крута туса не світить, то правильний фільм може перенести нас на вечірки цікавіші за ті, що бувають у реальному житті. Саме тому колишній сценарист, а зараз зірка Improv Live Show (Новий канал) Костя Трембовецький склав ТОП фільмів про розривні вечірки.

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«Освіта»

Дебютний фільм режисерки Олівії Вайльд (так-так, це та, що Тринадцята з «Доктора Хауса») про двох подруг-відмінниць, які під кінець навчання у школі, усвідомивши, що можна було трохи менше вчитися, а трохи більше веселитися, пускаються берега. «Суперперці», але про дівчат – це і виділяє цей фільм з купи подібних підліткових комедій.

«Відв’язні канікули»

Чотири однокурсниці відриваються на пляжних канікулах та грабують магазин. І, звісно, за злочином приходить і покарання. І тут до веселощів додається зброя, наркотики, насильство і колоритні мафіозі. Дуже енергійне кіно, від якого навіть у –15 ви спітнієте як при +35. Варто подивитися хоча б заради нереально яскравого перфомансу Джеймса Франко, та щоб ознайомитися з творчістю головного кайфожера Голлівуду Хармоні Коріна.

«Великий Гетсбі»

Не може бути ТОПу фільмів про вечірки без згадки людини, яка влаштовувала найкращі вечірки. «Великий Гетсбі» настільки красиве кіно, що його можна дивитися без звуку, і настільки ж музикальне, що його можна слухати без картинки, як плейлист. Тут тобі і Лана Дель Рей, і Сіа, і Джей Зі. А ще й Леонардо Ді Капріо з Тобі МакГваєром.

«Ночі в стилі бугі»

Історія про звичайного сільського хлопця, який опинився у буремному світі американської порноіндустрії 70-х. Тут все просто – один з найкращих фільмів одного з найкращих режисерів сучасності, після якого ви ще тиждень будете слухати лише диско та фанк.

«Проект X»

У відсутність батьків троє старшокласників організовують вдома вечірку. Через випадкову масову розсилку вдома збирається кілька тисяч людей. І починається хаос. Магістр академії фільмів про вечірки Тодд Філліпс («Похмілля у Вегасі») приклав свою продюсерську руку до ще одного фільму, який став «тусовочною класикою». Бо при бюджеті у 12 мільйонів цей фільм зібрав в кінотеатрах більше за сотню. Маленький бюджет продиктований тим, що це фільм у жанрі «мокьюментарі» – все, що ми бачимо, це відео, зняті на телефони. І завдяки цьому прийому увесь лютий треш, який відбувається на екрані, вмить стає дуже правдоподібним.

«Це кінець»

Купа голлівудських зірок збираються на вечірку, і тут починається кінець світу. Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Гілл, Емма Вотсон, Ченінг Татум, Майкл Сера, Кевін Гарт, Ріанна – усі актори тут грають самих себе. Тому відчувається, що зйомки у цьому фільмі були для них суцільною вечіркою. Хоча увесь фільм – суцільний жарт, але ж до біса смішний. А для кіноманів там мало не в кожному кадрі знайдуться пасхалочки.

Автор: Костя Трембовецький