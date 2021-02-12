ТОП безглуздих подарунків на День святого Валентина від Олександра Педана

Зірка Нового каналу застеріг закоханих від невдалих презентів своїм другим половинкам

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан – прекрасний сім’янин та чоловік, а все тому, що має досвід довгих років подружнього життя. За 17 років у шлюбі новоканалець вже має «колекцію» власних лайфхаків, особливо тих, що стосуються подарунків до різних свят. Зокрема, він точно знає, що не можна дарувати на День святого Валентина жінці, та що сам би не хотів отримати. А тому напередодні свята Олександр Педан вирішив поділитися мудрістю та склав антирейтинг подарунків до Дня усіх закоханих.

– Впевнений, кожен з нас хоч раз у житті отримав подарунок, від якого був, м’яко кажучи, «не в захваті». Я зібрав ТОП найгірших презентів на День всіх закоханих, які не лише «вб’ють» всю романтику, а й зіпсують свято. Перевірено на собі. Але пам’ятайте: ліпше один із цих подарунків, ніж ніякого! Тому якщо ви ще не купили презент для другої половинки, бігом на шопінг! Бо буде горе, – поділився Олександр Педан.

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ТОП безглуздих подарунків на День святого Валентина для дівчат:

– Каструлі, сковорідки, інший посуд. «Я – жінка, а не кухарка», – скаже вона і буде сумувати, дивлячись на красиві пакети блогерок з інсти.

– Їстівна білизна, хутряні наручники. По-перше, це не така їжа, яку ви собі уявляєте. Не полуниця у збитих вершках, ні! Це маленькі цукерочки, які ви поки всі з’їсте, то й карієс заробите.

– Статуетки купідонів, янголів, сердечки… Друзі, а куди ви їх поставите? Знову будете бабусі в село везти, бо й не викинеш, і в модний modern-loft-інтер’єр це не впишеться.

– Косметика, парфуми (якщо точно не знаєте, які) і, особливо, ЧЕРВОНА ПОМАДА. Я розумію, що на Анджеліні Джолі в ролі Малефісенти – це сексі, але червона помада не завжди є ознакою пристрасті. Їх ще мільйон відтінків, і вгадати нереально. Теж потім піде на подарунок тещі.

– Квітка у вазоні. Я навіть не знаю, що гірше – троянда в целофані чи це…

ТОП безглуздих подарунків на День святого Валентина для чоловіків:

– Труси зі слоником. Це особиста драма. Прошу вас, не робіть такого. Це аж ніяк не інтимно, тільки відлякує й викликає фейспалм.

– Пінка для гоління. Колись мені подарували пінку для гоління, але борода тоді ще не росла. Та й зараз тішуся тільки вусами????. Будь ласка, не даруйте всілякі косметичні штуки, тільки якщо вони по знижці в магазі та в наборі «Для справжнього мачо».

– Книжка «Топ-20 поз з Камасутри». І читати не будете, і на поличку не поставити…

– Ring for sex. Головне, щоб цей дзвінок не був колись останнім. Подарунок створений для тих, хто не знає, що купити.

– Чашка зі своєю фоткою. А потім можна і подушку, і тарілку, і картину.. Ну дуууже ненав’язливо ????.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном 23 березня о 20:00 на Новому каналі