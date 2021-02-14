ТОП-7 антивалентинівських фільмів від Кості Трембовецького

Учасник Improv Live Show поділився добіркою стрічок для тих, хто не налаштований на романтику 14 лютого

День святого Валентина – день, коли одна частина людей радіє трояндам, яскравим подарункам, повітрю в кульках у формі серця і валентинкам із підписами із цитатних пабліків, а інша скептично закатує, очі дивлячись на цих зачарованих. Якщо ви належите до другої категорії, то що вам сьогодні робити? Усі столики в ресторанах заброньовані, усі друзі на побаченнях. Залишається одне – сидіти вдома і дивитися максимально антивалентинівські фільми. Для вас, циніки та скептики, я склав список фільмів в кінці яких точно не можна буде сказати «і жили вони довго та щасливо». Насолоджуйтеся.

«Війна подружжя Роуз»

Чорна комедія режисера Дені ДеВіто, про подружжя, яке при розлученні намагається розділити майно. Ніхто не хоче поступатися у цій грі, а грати вони готові до останнього і дуже брудно. Настільки, що коли чоловік їстиме бутерброд з паштетом, дружина підозрюватиме, що зроблений він з її улюбленого пса.

«Крамер проти Крамера»

Абсолютно вражаючий фільм про незламну волю і безмежну любов чоловіка, який веде в суді боротьбу з колишньою дружиною за право на опіку над своїм сином. Не так вже й багато фільмів розказують історії саме про самотнього батька, тим паче цінно, що на цю тему зняли такий шедевр. А сцена, в якій Дастін Хоффман намагається зробити сину французький тост, як його робила мама, – взагалі одна з найзворушливіших в історії кіно.

«Пастка»

Напевно найбільш антивалентинівський фільм зі списку. По-перше, тому що це фільм жахів. По-друге, тому що він і справді про стосунки. Усі, хто був у стосунках, проходили через цей незручний момент знайомства з батьками. Ось і головний герой знаходиться у тій самій ситуації. Батьки роблять вигляд, що все ідеально, хоча почуття кажуть, що щось таки не так. І ось це «не так» в цьому випадку дуже неочікуване та жахливе. Цей фільм – нагадування про те, що не треба пірнати з головою в почуття, бо інколи любов може осліпити.

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«Клуб перших дружин»

Ідеальний фільм для дівчачих посиденьок. Три розлучені жінки вирішують помститися своїм чоловікам, які пішли від них до молодших дівчат. Для цього вони відкривають «Клуб перших дружин». – для жінок, які підняли на ноги своїх колишніх чоловіків, і витратили на це свої найкращі роки. Нереальний акторський склад, який доведе вас до сліз, але тільки від сміху.

«Вічне сяйво чистого розуму»

Певен, багато хто хотів би стерти зі своєї пам’яті людей, стосунки з якими залишили по собі болісні почуття. Головний герой цього фільму (Джим Керрі) так і зробив. Він стер зі своєї пам’яті свою колишню дівчину (Кейт Вінслет). Але випадково зустрівши її, він починає розуміти, що чогось не пам’ятає, і намагається відновити ці спогади. Ми опиняємося в голові головного героя, яка сповнена хаотичного безладу абстрактних ідей та уявлень про втрачене кохання. Фільм, який може довести вас до сліз, і це не від сміху, а від розуміння, що навіть болючі спогади важливі.

«Загублена»

Один з найкращих фільмів Девіда Фінчера розповідає про жінку, яка пропала безвісти, і тепер її чоловік стає головним підозрюваним. А коли на твої стосунки збоку дивиться поліція та медіа, виявляється, що вони зовсім не такі, як ти їх собі уявляв. Цей фільм показує те, наскільки змінюються люди, коли проходить цукерково-букетний період закоханості. Карета стає гарбузом, чоловік – лінивим невдахою, а жінка – нелюдимою психопаткою.

«Краса по-американськи»

Історія про чоловіка, який переживає кризу середнього віку в маленькому американському місті. Усі герої в цьому фільмі (а їх тут багато) нещасливі. Одружені дорослі або зраджують, або хочуть цього. Підлітки не можуть мати нормальних стосунків через догми, якими їх завантажили їхні батьки. Подивившись цей фільм, можна дійти висновку, що будь-які стосунки – це погана ідея. Тим паче, усвідомлюючи, що навіть персонажі, які отримали те, чого хочуть, – нещасні, а найщасливіші – ті, хто прийняв нікчемність свого життя.

Автор: Костя Трембовецький