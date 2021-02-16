Як Костю Трембовецький переплутали з MELOVIN

Імпровізатор розповів про тягар популярності артиста

Учасник Improv Live Show Костя Трембовецький належить до тих зірок українського шоу-бізнесу, які дуже рівно реагують на свою медійність. За роки роботи в різних проектах його стали впізнавати дедалі частіше. Але був і один випадок у кар’єрі Трембовецького, коли його переплутали з іншою знаменитістю, а саме з MELOVIN. Про це зірка Нового каналу розповів на YouTube-каналі в «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ ПОДКАСТ».

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Здавалося б, як і де можна було переплутати блондина Костю Трембовецького і брюнета з яскравою лінзою MELOVIN. Але на зйомках Improv Live Show меловінатори примудрилися здивувати імпровізатора.

Він не може зрозуміти, як в однієї людини може бути натовп фанатів, які захоплюються абсолютно всім, що той робить. Адже, на думку Кості, одна людина не може все робити добре.

– Після концерту Improv Live Show, коли у нас був гостем MELOVIN, між зйомками я вийшов через чорний хід подихати на вулицю, де зазвичай нікого немає. Виходжу, а за рогом стоять дві дівчинки. Вони бачать мене, й одна кричить кудись: «О, це Костя!» На мене вибігає чотири сотні людей, «аааааа». А MELOVIN теж Костя (сміється). Зі мною сфоткалася лише та, яка сказала, що це Костя. Вона була рада мене побачити. І я пішов. А ось MELOVIN зайву годину відсидівся у гримерці, щоб усі вони пішли, – поділився Костя Трембовецький.

Не пропусти другий сезон Improv Live Show з 23 березня о 20:00 на Новому каналі