Як незвично відзначити День святого Валентина: чоловічий і жіночий погляд

Вечері при свічках набридли, а полетіти в Париж не виходить? Соня Плакидюк і Роман Міщеряков (Новий канал) знають, як врятувати День закоханих

У День Валентина гріх не здивувати свою другу половинку незабутнім романтичним сюрпризом. І якщо у вас закінчилися всі незвичайні ідеї, на допомогу прийдуть експерт «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал) Соня Плакидюк і учасник Improv Live Show Роман Міщеряков.

Жіноча ідея: сходіть на виставку

Соня Плакидюк – людина творча. Вона цікавиться, здається, абсолютно всім: і модою, і мистецтвом, і фотографією, і музикою, і кінематографом. І навіть День всіх закоханих рекомендує провести за саморозвитком.

– Мене постійно запитують, що почитати, що подивитися, куди сходити. І я справді вважаю, що для творця важливий не інструмент, а те, що ви завантажили у свою голову. Що більше аудіо- і візуальної інформації в вас потрапило, то цікавіші й різноманітніші ви як особистість, – зазначила експерт модельного реаліті, яке показував Новий канал. – Саме тому я дико цікавлюся, на перший погляд, непопулярними речами і вам раджу робити те саме. Наприклад, зараз у Києві проходить виставка унікальної колекції брошок – ось і ідея для небанального побачення до Дня святого Валентина. Моє серце було б розтоплене.

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Чоловіча ідея: катайтеся на покришці з гірки

З учасником гумористичного Improv Live Show Костею Трембовецьким теж не засумуєш. Принаймні, такий День святого Валентина запам’ятається назавжди і вам, і вашій другій половинці.

– Фільм жахів або страшна квест-кімната – небанальний варіант. Бо коли людина відчуває страх, у неї, в якості захисної реакції, виробляється «гормон щастя» ендорфін. Тож навіщо вигадувати круті сюрпризи, щоб домогтися припливу ендорфінів, якщо можна просто налякати партнера? – жартує Костя Трембовецький.

Дивіться прем’єру другого сезону Improv Live Show 23 березня о 20:00 на Новому каналі!