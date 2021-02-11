5 небанальних фільмів до Дня святого Валентина від Кості Трембовецького

Стрічки сподобаються не лише їй, а й йому

Наближається 14 лютого, саме час зарядитися правильним настроєм до Свята закоханих. Налаштуватися на відповідний стан допоможуть фільми. Однак банальне кіно про кохання відверто набридло. Бо поки дівчата пускають сльозу під мелодрами, їхні кохані позіхають від нудьги. Таке точно не станеться, якщо ви оберете фільм із добірки зірки Нового каналу Кості Трембовецького. Учасник Improv Live Show (Новий канал) – кіноман, який багато років працював сценаристом. Тож розуміється на гарних фільмах.

«Виживуть тільки коханці»

Як зробити так, щоб кохання тривало вічно? Тим більше, що вічність у випадку головних героїв – не мовна фігура, бо вони вампіри. І хоч кіно про вампірів, але це максимально людяна історія, як утримувати зв’язок зі своїм партнером через спільні інтереси. І не очікуйте від цього фільму якихось жахів або екшену – це стрічка, в якій пара красивих людей просто насолоджується мистецтвом, грає в шахи, слухає музику, бо їм нікуди поспішати. І завдяки генію Джима Джармуша та головних акторів Тільди Свінтон та Тома Гіддлстона цей фільм сам вийшов, наче медитативна платівка, яку ти ставиш, щоб сповільнитись і насолодитися моментом.

«Ларс і справжня дівчина»

Усі стикаються з труднощами і мають різні способи боротьби з ними. Ларсу в цьому дуже допомогла його дівчина Б’янка. Щоправда, вона не справжня, а манекен. Неймовірно мила та добра історія про любов, але не людини до об’єкту, а про любов навколишнього суспільства, яка може допомогти загоїти будь-які рани. Ну, і ще тут у головній ролі Раян Гослінг – для багатьох цього вже достатньо для перегляду.

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«Вона»

І знов історія любові людини до неодухотвореного об`єкту. У головного героя (у виконанні Хоакіна Фенікса) з’являються почуття до штучного інтелекту у його телефоні, бо ніхто нас не знає краще за наш мобільник. А тут він ще й говорить голосом Скарлет Йохансон. Але штучний інтелект вміє розвиватися і тому змінюється, як і справжні люди. І як у справжніх стосунках, у цих також виникають перешкоди. Один із найкращих фільмів останнього десятиріччя. Максимально стильне, чуттєве кіно, яке лякає тим, наскільки воно схоже на правду майбутнього.

«Скотт Пілігрим проти всіх»

Божевільне кіно, стилізоване під комікс, із сюжетом, стилізованим під комп’ютерну гру. В ній юний Скотт, щоб бути зі своєю коханою, має перемогти у двобоях сімох її колишніх хлопців. Фільм, якому немає прикладів, і який варто подивитись хоча б заради нереального візуалу. Та окрім стилю ця картина ідеально передає дух юнацького максималізму, коли все навколо здається важливішим, ніж воно є насправді, а всі почуття накручені на максимум. Якщо закохуєшся, то не можеш заснути, якщо розстаєшся, то не знаєш, як жити далі.

«Природжені вбивці»

Любовна історія, яку написав Квентін Тарантіно. Здається, це вже ідеально описує фільм, який з роками стає лише актуальнішим. Історія про закохану пару з одним бажанням на двох – убивати. І через залежність людей він новин, телебачення та ЗМІ пара маніяків перетворюється на поп-культурних героїв, яких багато людей мріє побачити, навіть якщо ця зустріч стане останньою в їхньому житті.

А от як Костя жартує в Improv Live Show, можна буде побачити з 23 березня о 20:00 на Новому каналі.