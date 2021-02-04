Зірки Improv Live Show згадали свій перший заробіток

Саша Педан приторговував алкоголем, а Валік Міхієнко підробляв по господарству

Хто не мріє про розкішне життя, як зі сторінок глянцю чи фото в Instagram? Та щасливчиків, які народилися в родині мільйонерів і можуть похвалитися великим достатком, одиниці. Більшість же людей починають шлях до фінансової свободи з підробітків. Ось і ведучий з учасниками Improv Live Show перед тим, як потрапити на Новий канал, встигли спробувати себе в різних сферах. Саша Педан, Вова Шумко, Валік Міхієнко, Рома Міщеряков і Костя Трембовецький розповіли про свій перший заробіток.

Сашу Педана мало не побили

– Перші гроші я намагався заробити в Хмельницькому на базарі, – згадав ведучий шоу. – Взяв у батьків певну суму в борг, щоб купити ящик пива. Купив і повіз торгувати на ринку. Потрібно було з самого ранку ходити і пропонувати всім напій. Але з мене вийшов поганий торгаш. Я сам пиво не п’ю, і не знав, що його потрібно продавати холодним. Коли знаходився покупець, він брав пляшку і говорив: «Тю, так воно тепле». А один помітив, що в пива закінчився термін придатності. Так мене мало не побили. Ось так і накрився мій маленький бізнес.

Валік Міхієнко витрачав заробіток на ігри

– Перші гроші заробив удома. Батьки мені платили за те, що я мив посуд, – розповідає зірка Нового каналу – Ставка була така: 5 копійок за ложку або вилку, 10 копійок за тарілку. Найдохіднішим було деко – за нього платили гривню. На гроші від миття посуду ходив із друзями грати в комп’ютерний клуб, а ще витрачав їх на усілякі солодощі.

Рома Міщеряков скупив усі жуйки

– Свої перші гроші отримав після продажу часнику на ринку, – усміхається імпровізатор. – Мені було п’ять років. Я продав п’ять головок часнику. І був багатий. Здавалося, що можу купити всі жуйки в світі. І, звісно, їх купив. Усе жуйки в світі… на три гривні.

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Костя Трембовецький став годувальником

– Цього року виповнюється рівно 24 роки з того моменту, як я заробив свої перші гроші, – каже гуморист. – Тоді я виступав на «ялинках» в Одесі в ролі бичка. Якраз настав рік Бика. Весь грудень і січень я їздив по школах і театрах. Заробив за весь період 500 доларів. На той час вся сім’я могла жити на них всю зиму. Виходить, я став годувальником.

Вова Шумко був «заробітчанином»

– Коли мені було 14 років, торгував у Москві на базарі окулярами та персиками. Не питайте, як так вийшло, довго пояснювати, – інтригує він. – На зароблені від продажу гроші купив собі мобільний телефон.

Зараз хлопці заробляють гумором. Оцінити їхні жарти ви зможете з 23 березня о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.