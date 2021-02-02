Олександр Педан розповів, ким планує стати його донька

Зірка Нового каналу привідкрив завісу майбутнього Лери

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан пишається своїми чудовими дружніми стосунками з донькою-підлітком Лерою. Разом вони ведуть ТікТок та можуть спілкуватися на будь-які теми. Тому не дивно, що і про майбутню професію доньки теж можуть поговорити відверто.

– Що ближче Лера @pedanleraдо вступу в універ, то частіше ми обговорюємо тему майбутньої професії. Вона вирішує це питання не поспішаючи, «на iзі». Лера має математичний склад розуму, їй легко даються задачки, вона швидко рахує і має найвищі бали з точних наук. Разом із тим донька дуже творча, цікавиться дизайном, маркетингом. Нещодавно пройшла спеціалізовані курси, опанувала Photoshop і Illustrator. Але Лера ще не впевнена, чи хоче пов’язати життя з цим напрямком, – поділився ведучий Improv Live Show.

Топ-3 вагомих причини дивитися другий сезон Improv Live Show

Топ-3 захоплюючі книги для всіх від Олександра Педана

Як вважає Олександр Педан, діти мають самі визначатися зі своєю майбутньою професією, без тиску батьків. Єдине, чого хоче Саша як тато, це щоб Лера отримала класну освіту і знайшла улюблене заняття. На власному досвіді ведучий знає, що класно працювати не заради грошей, а в кайф.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show 23 березня о 20:00 на Новому каналі.