Топ-5 треків для тренувань від Артема Пивоварова! Врубай на повну
Сьогодні о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» фанати Артема Пивоварова оцінять його як спортсмена. Співак продемонструє свою майстерність у бойових мистецтвах.
За лаштунками Артем розповів, що присвятив карантин тренуванням і самовдосконаленню. І поділився своїми ТОП-5 треками для занять спортом.
– Результат від занять спортом у 70% випадків залежить лише від себе. Просто потрібно припинити себе жаліти. Не можете присісти п’ять разів, присядьте два рази. Дозвольте собі ненадовго вийти з зони комфорту. Але я проти того, щоб щось нав’язувати. Кожен відповідає сам за себе.
ТОП-5 треків для тренування
- The Weeknd – False Alarm
Вона максимально активна, вибухова і сподобається меломанам.
- Killswitch Engage – The End of Heartache або My curse
Це важка музика, метал. Для тих, хто любить піднімати залізо.
- Артем Пивоваров – No. 1
Я, чесно кажучи, нечасто слухаю свої пісні, тому що дуже довго над ними працюю і прослуховую по тисячу разів. Але цей трек дуже часто відзначають у соцмережах люди, які займаються єдиноборствами. Вона підійде під такий вид тренувань.
- Cypress Hill – Hits from the Bong
Класний трек, який дарує чудовий рівний настрій. Під нього можна робити нескладні вправи і підходи, і при цьому залишатися в тонусі.
- Childish Gambino – Redbone
Релаксовий трек для розтяжки. Дуже красива мелодія. Музика взагалі іншого рівня. Цей артист один із найулюбленіших моїх музикантів. Я люблю розтягуватися під медитативну музику.
У якій фізичній формі Артем Пивоваров, побачимо сьогодні о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» в ефірі Нового каналу. Не пропустіть!
Дізнатися більше:
Сергій Притула про найжахливіше святкування Нового року: «Пропонували побити Діда Мороза»
Маша Єфросініна здивувала дитячими хобі: плела макраме і не тільки