Топ-5 треків для тренувань від Артема Пивоварова!

Сьогодні о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» фанати Артема Пивоварова оцінять його як спортсмена. Співак продемонструє свою майстерність у бойових мистецтвах.

За лаштунками Артем розповів, що присвятив карантин тренуванням і самовдосконаленню. І поділився своїми ТОП-5 треками для занять спортом.

– Результат від занять спортом у 70% випадків залежить лише від себе. Просто потрібно припинити себе жаліти. Не можете присісти п’ять разів, присядьте два рази. Дозвольте собі ненадовго вийти з зони комфорту. Але я проти того, щоб щось нав’язувати. Кожен відповідає сам за себе.

ТОП-5 треків для тренування

The Weeknd – False Alarm

Вона максимально активна, вибухова і сподобається меломанам.

Killswitch Engage – The End of Heartache або My curse

Це важка музика, метал. Для тих, хто любить піднімати залізо.

Артем Пивоваров – No. 1

Я, чесно кажучи, нечасто слухаю свої пісні, тому що дуже довго над ними працюю і прослуховую по тисячу разів. Але цей трек дуже часто відзначають у соцмережах люди, які займаються єдиноборствами. Вона підійде під такий вид тренувань.

Cypress Hill – Hits from the Bong

Класний трек, який дарує чудовий рівний настрій. Під нього можна робити нескладні вправи і підходи, і при цьому залишатися в тонусі.

Childish Gambino – Redbone

Релаксовий трек для розтяжки. Дуже красива мелодія. Музика взагалі іншого рівня. Цей артист один із найулюбленіших моїх музикантів. Я люблю розтягуватися під медитативну музику.

У якій фізичній формі Артем Пивоваров, побачимо сьогодні о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» в ефірі Нового каналу. Не пропустіть!

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