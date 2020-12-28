Олександр Педан зустрів найгірший Новий рік з Наталією Могилевською

Ведучий Improv Live Show (Новий канал) розповів, як ця подія змінила його ставлення до Новорічної ночі

Напевно, немає людини, яка б не мріяла відзначити Новий рік у хорошій компанії серед засніжених гірських вершин. Ідеально, коли ти не просто витрачаєш гроші на святкування, а й заробляєш на ньому. Ось і ведучий Improv Live Show Саша Педан частенько працював у Новорічну ніч. Але один з таких заходів змусив його переглянути свої погляди щодо цього.

– Мені потрібно було відпрацювати ведучим новорічного заходу, – розповідає він. – За день до цього я впав, катаючись на сноуборді, і вдарився головою. Мене обкололи сильними знеболювальними. В ту ніч на заході нас працювало троє: я, dj та Наталя Могилевська. Наташі простіше – їй потрібно було співати 40 хвилин. А ми з діджеєм закривали решту п’ять годин. Мені було так погано, що не дуже пам’ятаю, як відпрацював. Тоді і зрозумів, що хочу зустрічати Новий рік у сімейному колі. Тим більше, у сина зараз такий ніжний вік, він запам’ятовує всі дрібниці і дуже чекає свята.

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Зустрічати Новий рік Саша буде з близькими. Як і годиться люблячому батьку, який відпрацював драйвові зйомки Improv Live Show, щоб навесні 2021 року разом із четвіркою імпровізаторів радувати гумором глядачів Нового каналу.