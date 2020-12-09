Леся Нікітюк ходила на швидкі побачення, а Маша Єфросініна «сердилася» на офіціантів

Днями в Києві відбулися зйомки гумористичного проекту Improv Live Show. Готові дивуватися? Адже імпровізатори й гості шоу вже готові дивувати!

Зйомки Impov Live Show нагадували нон-стоп марафон сміху. 16 програм відзняли за кілька днів (виробництвом проекту займається студія «Квартал 95»). Улюблена глядачами незмінна четвірка імпровізаторів – Рома Міщеряков, Вова Шумко, Костя Трембовецький, Валик Міхієнко та новий ведучий Саша Педан просто фонтанували гумором.

– З одного боку, другий сезон – логічне продовження попереднього. З іншого – буде багато нових імпровізацій, – інтригує Педан. – Кожен з хлопців знайшов свою унікальну фішку. Тому програми будуть дуже енергійними, сильними та смішними. Мені нереально приємно вести Improv Live Show. Іноді навіть забував, що я ведучий. Настільки кайфово було спостерігати, що відбувалося на сцені. Скажу по секрету, це не робота, а суцільне задоволення.

Рецепт арабської яєчні від Валіка Міхієнка

Рецепт корисного сніданку від Саші Педана

На нові імпровізації запросили нових гостей. Жартувати на сцені разом із хлопцями будуть учасники групи MOZGI, актор Ігор Ласточкін, співачка Tayanna, хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona, легенда української естради Павло Зібров та інші. Вони імпровізували нарівні з хлопцями. Анатолія Анатоліча тричі роззували на сцені, телеведуча Маша Єфросініна «сердилася» на роботу офіціантів, а Лесі Нікітюк влаштували швидкі побачення.

– Я б ще раз сходила на побачення з Костею Трембовецьким, – сміється після зйомок Леді Ле. – А взагалі, якщо чесно, вже й забула, як настільки швидко видавати жарти. Довелося серйозно напружити мозок. Але точно можу сказати – це буде крутий сезон!

На зйомки прийшла і стара «гвардія» зірок, які не вперше беруть участь в Impov Live Show. Наприклад, Василь Вірастюк та Катерина Кухар. Навіть ведучий першого сезону шоу Євген Кошовий завітав. І не сам, а з сім’єю – дружиною Ксенією та донькою Варею.

Але не будемо розкривати всі карти. Краще побачити Improv Live Show в ефірі Нового каналу навесні 2021 року й особисто переконатися, що рівень гумору в шоу зашкалює.