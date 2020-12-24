Як в Олександра Педана вкрали заощадження на телефон





Ведучий розповів про фразу «передзвони», телефон-«горіхокол» і вкрадені гроші на мобільний дружині

Ведучий другого сезону Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, Олександр Педан не припиняє дивувати. Уявіть, він зберіг усі свої мобільні телефони! І тепер легко може відкрити у себе вдома музей ретро-техніки.

– Nokia 3210 – мій перший телефон, – ностальгує Педан. – Спочатку хотів купити мобілу без антени, та коли вона приїхала, виявилася неробочою. І мені видали цей «горіхокол». Він незнищенний, дуже довго працює.

«Бути чоловіком – це пекти печиво з сином»: Олександр Педан – про справжніх менів

Леся Нікітюк ходила на швидкі побачення, а Маша Єфросініна «сердилася» на офіціантів

А ще – у всіх хоч раз були проблеми з коштами на мобільному рахунку, правда? Олександр – не виняток. Але для цього в нього завжди був лайфхак.

– Схема була така: ми дзвонили з мобільного на звичайний і просили перетелефонувати, бо було лише дві секунди безкоштовних вихідних дзвінків, – згадує ведучий Нового каналу. – А от вхідні були безоплатні. Фраза «передзвони» – дуууже ностальгійна.

Ще Педан показав на фото мобільний телефон «жабку». Таку модель свого часу він обрав для дружини.

– Збирав на нього гроші довго – десь півроку. І коли їхав у маршрутці, в мене вкрали всю суму. Просто уявіть рівень відчаю. Тоді довелося купувати інший, вживаний телефон. Але потім я все ж назбирав на нормальний і купив їй такий самий, але рожевий, – пишається телеведучий.

Олександр Педан каже, що зараз важко уявити собі розміри старих телефонів. Але круто, що є можливість поностальгувати, бо інколи це викликає кайфові емоції.

Чекайте прем’єри з Олександром Педаном на Новому каналі вже цієї весни. Свої скіли гумору він покаже в Improv Live Show, адже став там ведучим. А інтелектуальні навички продемонструє у вибуховому шоу «Де логіка?» Не пропустіть!