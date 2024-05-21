Ласкаво просимо тебе на шоу Нового каналу Хто знає? 9 випуск від 21.05.2024, де дві команди незмінних капітанів Вови та Фіми будуть боротися за титул найрозумнішого. Не пропусти!

Боротьба в шоу Хто знає? 2024 буде гарячою! Адже сьогодні змагаються два сильних коміка – Кирило Ганін та Настя Зухвала. Чи допоможе жорстокий гумор Насті їм з Вовою подолати екстравагантні категорії? Чи можливо за допомогою сили гумору Кирила вони з Фімою стануть найрозумнішими? Чи знайдуть учасники відповіді на запитання? Хто саме відправить виграш на благодійність? Дивись просто зараз шоу Хто знає? 9 випуск на сайті Нового каналу та дізнайся усі подробиці запеклої боротьби!

Хто знає? 2024

Хто знає? 2024 8 випуск