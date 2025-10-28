Хто цього разу покаже справжню силу інтелекту? У 10 випуску шоу Хто знає? 2 сезон на тебе чекає вибуховий чоловічий батл! На арену виходять команди Вови Дантеса та Фіми Константиновського, і кожен привів із собою потужного союзника. Вова грає пліч-о-пліч із ветераном війни та координатором Veteran Hub Глібом Стрижком, а Фіма — з бійцем Нацгвардії «Азов» і актором Максимом Філіповим (Фреді).

Інтелект, блискавичні відповіді, непередбачувані питання та море гумору — усе це створює справжній мікс емоцій і драйву. У 10 випуску шоу Хто знає? 2025 категорія «Вчились на помідорах» подарує ностальгію й сміх до сліз, а команди доведуть, що навіть у напруженому змаганні можна бути дотепним і щирим. Хто здобуде перемогу — команда спокійного аналітика чи вибухового оптиміста? Дивись онлайн шоу Хто знає? 2 сезон 10 випуск від 28.10.2025 на сайті Нового каналу.

