Вася Харізма про вірусну фразу Don't push the horses: що розповів комік

учасник «Хто знає?», випуск з яким побачите 30 вересня о 20:00 на Новому каналі

Навряд знайдеться українець, який не чув фразу «Don’t push the horses». Цей уже крилатий вислів зробив мегапопулярним боксер Олександр Усик у липні під час прес-конференції перед реваншем із Деніелом Дюбуа. Дослівно «Don’t push the horses» означає «Не женіть коней», однак український аналог ідіоми звучить «Hold your horses», що в перекладі «Не поспішай». Фраза отримала життя ще в фільмі «Чарівний глечик» 2021 року, а промовив її комік Василь Харізма. Та цього літа «Don’t push the horses» особливо полюбилося українцям та стало основою мемів і навіть треку. За лаштунками квіз-шоу «Хто знає?», свіжі випуски якого вмикайте щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Вася розповів, як дізнався про відродження його ж цитати.

– Після прес-конференції Усика зайшов в Instagram, аби проглянути запити. А там їх більше 50! Усі кидали мені відео, де Олександр промовив «Don’t push the horses», з підписом: «Глянь, хто сказав твою фразу!». Був шокований. Одразу змонтував відео, де я говорю цю фразу, а потім Усик. Кинув в Instagram. За день активність збільшилася нереально: мільйон переглядів, а фрагмент додавали у сторіз з тегом моєї сторінки. Ще тоді назбиралося понад 500 згадок. Сповіщень летіло стільки, що навіть мій iPhone 15 pro почав гальмувати, я вимкнув його на ніч, – каже Вася Харізма. – А як прокинувся, то вже побачив коментарі від Лесі Нікітюк, Даші Астафʼєвої, Анатолія Анатоліча, Мурафи та багатьох-багатьох інших. Та найголовніше – Усик помітив! Він лайкнув, підписався на мене, додав собі відео в сторіс, а в нього 3,6 мільйони підписників. Уявіть!

Серед знаменитостей, які репостнули ролик Харізми, була й ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. Завдяки їхнім репостам на блогера підписалися понад 10 тисяч за добу.

– Чесно, не думав, що ця фраза вибухне на цілий світ, – усміхається Вася. – А ще мені написав Усик! Я записав йому голосове, а він відповів. Не буду палити переписку, бо ж особисте. Хоч ми з Олександром персонально не знайомі, але після того, як він підписався на мене, досі ставить лайки і дивиться сторіз. Між іншим, ми з хлопцями часто організовуємо благодійні збори. Нещодавно виставляли рукавичку з підписом Усика на донати. То я опублікував, позначив його, а він додав і собі посилання на збір. Дуже приємно! Історія з Усиком однозначно легендарна.

30 вересня, о 20:00 Фіма Константиновський і Тарас Яремій змагатимуться проти Володимира Дантеса і Васі Харізми.