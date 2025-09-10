Фіма Константиновський про форс-мажори під час гастролей: що розповів ведучий

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щосереди о 20:00 на Новому каналі, пригадав концертний тур з колегами зі Stadium Night

Грають у «Поле» та приїжджають на зйомки: Фіма Константиновський – про підтримку рідних

Фіма Константиновський розповів про курйози на гастролях

Під час гастролей в артистів трапляється чимало кумедних моментів, про які знають лише за кадром. Мікрофон невчасно замовк, техніку «вибило», забули костюм – коли плани летять шкереберть, саме вміння викручуватися і швидко реагувати рятує від конфузів. Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський обʼїздив немало українських міст з концертами від Stadium Night, резидентом якого він також є. Деякі спогади про тур з колегами досі викликають сміх.

– Цьогоріч ми, Stadium Family, їздили Україною з гастролями. Я трошки провтикав і думав, що в нас буде виступ, потім день перерви, а після того пʼять концертів нон-стоп. Тому взяв зубну щітку й маску рестлера на цей один день, – з усмішкою розповідає Фіма. – Прийшов на місце збору і побачив, що всі з валізами. А в мене в рюкзаку – щітка, маска і спідня білизна.

Як зʼясувалося, тоді концерти Stadium Night мали проходити один за одним, і так протягом тижня.

– Тому наступного дня, поки всі відпочивали після виступу, я поїхав додому. Зібрав речі та встиг повернутися до концерту в іншому місті, – пригадує зірка «Поля». – До слова, сумував за виступами. Зараз гастрольний бус, повні зали трохи повертають до мирного життя. І це надихає не зупинятися.

Серед колег, які виступають разом із Фімою у Stadium Nigh, – Настя Ткаченко, Ваня Кухарчук, Андрій Рибак та інші.

– Взагалі ми всі зібралися досить випадково. Звісно, не раз перетиналися у різних проектах. Але для мене було неочікуваним те, що на початку спільної роботи ми сіли за стіл, і зʼявилося відчуття, що в такому складі жили все життя в якомусь будиночку, – усміхається Фіма. – У мене такий принцип: хоч який би був талановитий артист, якщо він неприємний, то буде важко. Тому не хотів би з таким працювати разом. Але в нас зі Stadium Family все склалося!

