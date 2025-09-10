Як приготувати форель: смачний рецепт від Даші Астафʼєвої

Як приготувати легку та поживну вечерю? Описала ведуча «Хто знає?», свіжі випуски якого виходять щовівторка о 20:00 на Новому каналі
«Суперсирний попкорн, кицька та дружина»: що робить щасливим Васю Байдака
На календарі – вересень, тож хочеться огорнути вечори затишком. А що може бути кращим за ароматну страву, яка збирає навколо себе родину й друзів? Лише процес її приготування! Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва поділилася рецептом, що підкорить як смаком, так і легкістю виконання. Вмикайте випуски на YouTube-каналі Нового, стежте за грою зіркових команд та готуйте ресторанну страву з мінімумом інгредієнтів!
– У результаті у вас вийде ніжна, соковита форель із делікатним цитрусовим ароматом та золотистою картоплею, що тане в роті, – зазначає Даша.
Інгредієнти:
Приготування страви:
Дивіться «Хто знає?» з ведучою Дашею Астафʼєвою, капітанами Володимиром Дантесом та Фімою Константиновським щовівторка о 20:00 на Новому каналі!