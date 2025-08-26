Володимир Дантес та Даша Астафʼєва про другий сезон Хто знає: подробиці

Вже сьогодні о 20:00 на Новому каналі стартує другий сезон квіз-шоу! Першими його гравцями стануть актори серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів та Назар Задніпровський. А що думають про сезон його ведуча та один з капітанів команд?

Даша Астафʼєва та Володимир Дантес розповіли про другий сезон «Хто знає?»: подробиці

Факти вражають, досліди оживають на Новому каналі: сьогодні о 20:00 стартує другий сезон «Хто знає?» Кожен випуск – це сміливе поєднання азарту з наукою. У другому сезоні на глядачів Нового чекає ще більше дивовижних відкриттів та ефектних експериментів наживо. Міксуємо трохи науки від хімікині пані Олени, небанальних запитань від ведучої Даші Астафʼєвої, багато гумору від капітанів Фіми Константиновського, Володимира Дантеса та їхніх команд – і нудьгувати в «Хто знає?» буде неможливо!

– Другий сезон «Хто знає?» буде ще більш захопливим! У ньому багато несподіваних, інтелектуальних запитань, які цікаво розгадувати разом. Ми не просто шукаємо відповіді – ми експериментуємо, досліджуємо. Деякі досліди можна навіть повторити вдома! – з захватом ділиться Володимир Дантес. – Цей сезон точно запам’ятається нестандартними підходами та щирими емоціями. Для мене це більше, ніж просто шоу. Це тепла, фактично родинна атмосфера, де ведуча, капітани та гості можуть дозволити собі бути справжніми. Ми не намагаємося вписатися в класичні телевізійні рамки, і саме це робить «Хто знає?» прекрасним.

Ведуча квіз-шоу на Новому Даша Астафʼєва додає, що найголовніша відмінність другого сезону – в зіркових гостях.

– Я була дуже здивована, що не знала багатьох учасників другого сезону, і вражена, скільки неймовірних, класних, талановитих українців у нас є! А ще сумувала за новими знаннями, інформацією. Коли готувалася до зйомок другого сезону, була приємно вражена цікавими фактами та статистикою. Це величезна праця сценарної команди, за що я дуже вдячна їм. Часто користуюся інформацією з «Хто знає?» у житті й можу вразити нею друзів, – зазначає Даша. – Дуже чекаю нові випуски на Новому. Хочу, щоб другий сезон був такий же класний, як і минулий. І вже традиційно дивитимемося премʼєру в дворі на проекторі.

Вмикайте Новий канал сьогодні о 20:00 і дивіться премʼєрний випуск квіз-шоу «Хто знає?» з Дашею Астафʼєвою, Володимиром Дантесом і Фімою Константиновським!