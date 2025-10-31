The Вуса & Степан Гіга – Mamma Mia: перший дуетний реліз

У межах авторського сайд-проєкту The Вуса Артем Пивоваров презентує роботу Mamma Mia, записану зі Степаном Гігою

Серйозність відходить у тінь, коли на горизонті з’являються The Вуса – метаіронічний проєкт Пивоварова, що занурює в стилістику 70-х, 80-х та 90-х років і розкриває по-новому учасників бенду. Цього разу Артем представляє роботу Mamma Mia за участі Степана Гіги, для якого ця пісня стала першим дуетним релізом за всю його співочу карʼєру. Композиція Mamma Mia пройнята романтизмом без надмірних переживань. Вона занурює в стан безтурботності і дарує відчуття легкості із вкрапленням приємного суму, що з’являється, коли згадуєш щасливі моменти минулого. Цю атмосферу було передано у візуалізації з використанням мальованих полотен заходів сонця та MiniLandUA – мініатюрної копії українських міст, що поєднує реальні архітектурні деталі з ностальгією за дитинством.

Кліпи The Вуса дивишся ніби багатосерійний фільм, в кожному епізоді якого на тебе чекає нова яскрава історія. Mamma Mia – це енергійна суміш поліцейських серіалів 80-х, нуарний детектив з несподіваною розв’язкою і шпигунськими девайсами в стилі «Голого пістолета». У цій картині Артем і Степан виступають у ролях детективів під прикриттям, а в образах підозрюваних глядач впізнає Ветеранів Космічних Військ і Васю Харизму. У місті, в якому завжди заходить сонце, у героїні було вкрадено серце. Хто ж виявиться злодієм та чим закінчиться ця історія? Відповіді на ці запитання є в новому відео The Вуса! Адже ніхто не любить спойлерів ????

– Я вдячний Степану за відкритість до експериментів та довіру, – поділився Артем Пивоваров. – У цій роботі традиційно переважає відчуття легкості, притаманне проєкту The Вуса. Нехай“Mamma Mia стане саундтреком, що підніматиме настрій та додаватиме світлих думок.

– Артем Пивоваров написав трек, запропонував мені взяти участь у його проєкті і я не зміг відмовитися, – прокоментував Степан Гіга. – Артем — молодий талановитий музикант, а я не боюся експериментувати і поєднувати класичну сцену з сучасними ритмами. Ми об’єднали наші світи: обидва композитори, обидва пишемо тексти та аранжування. Разом ми створили щось більше: енергію, яка поєднує покоління і стилі. Впевнений, це лише початок великої музичної історії.