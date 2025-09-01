Артем Пивоваров – Серце: співак випустив lyric-відео на пісню

Композиція увійшла до альбому артиста «Твої вірші, мої ноти PT.2», випущеного в межах однойменного культурного проєкту, що популяризує українську поезію через призму музики.

Основою пісні «Серце» став вірш Юрія Липи – українського письменника, що боровся за українську ідею і поплатився за це життям. Візуалізація зображає серце як своєрідний скетчбук, що збирає важливі моменти та зберігає спогади, до яких ми час від часу любимо повертатися.

Артем Пивоваров – lyric-відео на пісню «Серце»

«Твої Вірші, Мої Ноти» – авторський проєкт Артема Пивоварова, що популяризує українську культуру. З моменту запуску проєкту в 2021 році в Pivovarov Production було створено понад 30 музичних інтерпретацій поезії видатних представників української літератури різних століть. Більшість робіт було випущено з кліпами та включено до альбому «Твої Вірші, Мої Ноти» в двох частинах, кожна з яких складається з 17 пісень.

Почути наживо пісні з проєкту «Твої Вірші, Мої Ноти» та інші хіти Артема Пивоварова можна буде на великих благодійних концертах артиста з оркестром 7, 8, 9 та 12 листопада в Палаці Спорту в Києві.