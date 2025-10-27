Новий каналG.spaceНовини

Музика, що лікує: як Марта Адамчук відіграла сольний концерт «Історія» та долучилася до підтримки бійців

Нещодавно в столичному CARIBBEAN Club відбувся другий сольний концерт української співачки Марти Адамчук

Це був вечір щирої музики, живих емоцій і тепла, який об’єднав слухачів навколо головного – сили пісні. Марта представила програму, що стала продовженням її творчого шляху та водночас особистою розповіддю, сповненою світла й внутрішньої сили. Глядачі почули як уже улюблені композиції, так і прем’єри, що вперше пролунали зі сцени.

Атмосфера вечора була особливою – зал наповнився вдячністю, енергією та співпереживанням. У кожній пісні Марта проживала свої історії разом із публікою, створюючи відчуття єдності. На концерт завітали зіркові друзі: Надія Матвєєва, Еліна Мбані, Сергій Перман, Уляна Шуба, Diana Gloster, Олена Мозгова, Олексій Гончаренко, Катерина Нікітіна, Міла Нітіч та інші.

Особливим моментом став початок концерту. Разом з Мартою на сцену вийшов український військовий, музикант Мойсей, аби разом виконати її новий трек «Історія». До співачки також приєдналися зіркові гості: TAYANNA та KADNAY.

– Цей концерт був для мене особливим. Кожна пісня була прожита разом з глядачами,  я відчула шалену підтримку. Але найбільш цінним є те, що ми змогли зробити щось важливе для наших героїв, – поділилася Марта Адамчук.

У програмі прозвучали пісні «Колія», «Палає», «Рожевий туман», а також інші відомі роботи у супроводі живого бенду.  Частина коштів з продажу квитків була передана на підтримку підрозділу, в якому служить Мойсей.

