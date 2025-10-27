Як знімається українська комедія Ігри небесної канцелярії

Творча команда оголосила про початок фільмування нової масштабної української комедії «Ігри небесної канцелярії», прем’єра якої запланована на 2026 рік

На знімальному майданчику журналісти отримали ексклюзивну можливість спостерігати за процесом роботи над стрічкою, поспілкуватися з акторами й командою фільму, та дізнатися про перші деталі сюжету.

«Ігри небесної канцелярії» — вибухова суміш гумору, пригод і романтики. Четверо друзів-гульвіс після аварії опиняються в Чистилищі. Завдяки «випадковій» помилці Небесної канцелярії хлопці отримують сім днів на Землі аби виправити своє минуле та потрапити до раю. Другий шанс, але є нюанс: тепер їхні чесноти обертаються на прокляття, а їхній єдиний шлях уникнути пекла — знайти справжню любов, якої вони уникали все життя, поки на їхньому хвості агент із Небесної канцелярії.

Виконавці головних ролей про своїх героїв:

– Мій герой – Коля, харизматичний, дотепний, привабливий, але холодний в середині, – поділився Любомир Валівоць. – І ось доля дарує йому шанс все виправити – відчути на собі те, що думають і відчувають жінки, та повністю змінити уявлення про людяність і кохання.

– Арчі ховається у панцирі нарцисизму. І мені дуже подобається ідея, що насправді він хоче, щоб його любили, – прокоментував Іван Білаш. – У кожному з нас є любов, і цікаво знаходити яким чином вона відбувається. Чим більш негативний герой, тим більше в ньому запиту на любов.

– Рома – чувак, який отримав максимум від свого життя завдяки здатності брехати, – розповіла Ярослав Шахторін. – Але вся ця історія цікава своїм суцільним контрастом: коли йому дарують шанс виправитися, як він крізь це проходить і з яким післясмаком повертається назад – це по суті аналогія кожного з нас.

– У кіно я поганих персонажів ще не грав і робити експерименти – це наступна сходинка, – поділилася Іван Бліндар. – Мій персонаж Марк – гульвіса, однак цікаво як швидко він зрозуміє, що це не сенс його життя, а пошук справжнього. У нашій історії знадобився небесний жарт, щоб мати шанс зробити це за сім днів. І з усієї четвірки склався дуже класний метч. І окрема історія – у нас дуже круті дівчата!

Фільм обіцяє стати яскравою подією й подарувати глядачам і сміх, і глибокі роздуми про другий шанс, вибір і любов.