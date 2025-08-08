Оля Полякова – Все буде добре: співачка вирушає в тур із концертною програмою

Цієї осені співачка Оля Полякова востаннє вирушає в тур із концертною програмою «Все буде добре» — шоу, яке стало символом сили, ніжності й любові. За два з половиною роки воно об’єднало сотні сцен, тисячі глядачів і сотні тисяч історій.

«Це був шлях сміливості, ніжності й сили. Пісні, які стали терапією. І ви, мої глядачі, які тримали мене, надихали і йшли поруч», — звертається до фанів Оля Полякова.

Зараз дивляться

Оля Полякова дропнула зухвалий трек «Вкрала». Мерщій вмикай!

Програма стартувала навесні 2023 року з концерту в КВЦ «Парковий» і виросла в масштабне музичне дійство. «Це не про прощання. Це — про вдячність. Про завершення однієї історії і початок нової», — додає артистка.

А вже 26 жовтня, до Всесвітнього дня Олі Полякової, співачка готує великий сюрприз, подробиці якого поки не розкриває. Попереду — концерти з улюбленими хітами запальною енергією, відкритим серцем та новими піснями.