Оля Полякова – Вкрала: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Нова пісня артистки стала другим треком після «Жінки з цікавим минулим», з якого розпочалася її співпраця з командою авторів на чолі з Євгеном Тріпловим

Ця пісня — наступний крок до майбутнього альбому «Жінки з цікавим минулим», над яким артистка вже активно працює.

Михайло Ясинський, менеджер і продюсер Олі Полякової: «Успіх шоу «Дорослі дівчата» і всеукраїнський тур підтвердили: прийшов час змінити не лише форму, а й зміст. Оля змінилася, змінюється світ — і змінюються пісні. Але це не означає, що вона стане незрозумілою своїй аудиторії. Адже вона також змінюється разом із нею. Оля залишається людиною-святом, але сьогодні в ній звучить інший, більш жіночий, але так само харизматичний акорд — саме той, який глядачі полюбили в шоу «Дорослі дівчата». І я щасливий, що Євген Тріплов тонко це відчув. Це справді цікавий етап — і нам подобається, як усе навколо оновлюється, а ми — разом з усіма».

«Вкрала» – це зухвала відвертість жінки, яка не стримує себе у бажаннях і не боїться порушувати правила. У фірмовому стилі Полякової — сміливо, емоційно, з ноткою іронії — трек перетворюється на справжній гімн жіночої рішучості й свободи почуттів.

Оля Полякова: «Вкрала» — це не лише про кохання, це про силу наміру, про те, коли ти по-справжньому відчуваєш: «Це моє, я цього хочу!» — і не можеш, не хочеш собі відмовляти. Це про любов, яка не грає за правилами, правилами, які іноді треба порушувати».

Оля Полякова – Вкрала: текст (слова) пісні

Ні жалю, ні болю, ти просто мовчав

Та бачила я те, що ти і сам не помічав

Ти як картина на стіні, посміхаєшся мені

Та бачу сум в твоїх очах

Вона взяла тебе для колекції

Щоб ти просто пилився під склом

Але я розбиралась в мистецтві

Зрозумівши тебе як ніхто

Заберу без дозволу і буду

Кохати тебе сильно

Не дінешся нікуди

Заберу без слідства і без суду

Моя любов злочинна

Та каяття не буде

Вкрала, вкрала, хто із нас безгрішний?

Вкрала, вкрала, але дуже ніжно

Вкрала, вкрала у всіх на очах

Я не вибачалась, тож ніхто не пробачав

Вона взяла тебе для колекції

Щоб ти просто пилився під склом

Та зі мною ти будеш в безпеці

Не вкраде тебе більше ніхто

Вкрала, вкрала, і мені не соромно

Вкрала, вкрала, зимой не буде холодно

Клала, клала, руки на чуже

Я тебе вкрала, і ти мій уже

Заберу без дозволу і буду

Кохати тебе сильно

Не дінешся нікуди

Заберу без слідства і без суду

Моя любов злочинна

Та каяття не буде

Вкрала, вкрала, хто із нас безгрішний?

Вкрала, вкрала, але дуже ніжно

Вкрала, вкрала у всіх на очах

Я не вибачалась, тож ніхто не пробачав

Вкрала, вкрала, хто із нас безгрішний?

Вкрала, вкрала, але дуже ніжно

Вкрала, вкрала у всіх на очах

Я не вибачалась, тож ніхто не пробачав