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Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Учасниця проектів Нового каналу «Від пацанки до панянки» та «Супермодель по-українськи» Влада Роговенко повідомила підписникам радісну новину – дівчина вдруге стала мамою

Новиною блогерка поділилася в своєму Instagram, де транслювала майже весь процес родів. Народжувала дівчина у Америці.

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4 травня Влада розповіла у Stories, що вирушає до пологового. Лікарі прогнозували пологи ще на кінець квітня, але малюк вирішив інакше.

Ввечері 4 травня першим про те, що Влада народила вдруге повідомив чоловік блогерки.

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Вона народила хлопчика! Новий канал від щирого серця вітає Влада та її родину з появою сина.

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Поки що дівчина офіційно не оголосила ім’я хлопчика, але в одній зі Stories вона написала наступне:

– Тим народився вагою 4,100 кг, – розповіла блогерка.

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Влада розповіла, що другі пологи були в неї не такими легкими, як перші. Дівчина збиралась народжувати з епідурульною анастезією та повідомила лікарям, що перші пологи були в неї дуже швидкими. Проте американські лікарі не спішили до Влади та вона довго чекала на анастезіолога.

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Всі її рідні, в тому числі і чоловік Олександр, були на зв’язку під час пологів із Владою.

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)
Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

А вночі блогерка вже встигла смачно поїсти 🙂 Влада розповіла, що їй не спиться і вона постійно ходить милуватись своїм другим сином.

Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

 

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Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

Фото Instagram

Влада Роговенко вагітна вдруге! Блогерка показала реакцію чоловіка

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