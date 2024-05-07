Влада Роговенко вдруге стала мамою: як пройшли пологи (ФОТО)

Учасниця проектів Нового каналу «Від пацанки до панянки» та «Супермодель по-українськи» Влада Роговенко повідомила підписникам радісну новину – дівчина вдруге стала мамою

Новиною блогерка поділилася в своєму Instagram, де транслювала майже весь процес родів. Народжувала дівчина у Америці.

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4 травня Влада розповіла у Stories, що вирушає до пологового. Лікарі прогнозували пологи ще на кінець квітня, але малюк вирішив інакше.

Ввечері 4 травня першим про те, що Влада народила вдруге повідомив чоловік блогерки.

Вона народила хлопчика! Новий канал від щирого серця вітає Влада та її родину з появою сина.

Поки що дівчина офіційно не оголосила ім’я хлопчика, але в одній зі Stories вона написала наступне:

– Тим народився вагою 4,100 кг, – розповіла блогерка.

Влада розповіла, що другі пологи були в неї не такими легкими, як перші. Дівчина збиралась народжувати з епідурульною анастезією та повідомила лікарям, що перші пологи були в неї дуже швидкими. Проте американські лікарі не спішили до Влади та вона довго чекала на анастезіолога.

Всі її рідні, в тому числі і чоловік Олександр, були на зв’язку під час пологів із Владою.

А вночі блогерка вже встигла смачно поїсти 🙂 Влада розповіла, що їй не спиться і вона постійно ходить милуватись своїм другим сином.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владислава Роговенко (@vladyslava_rogovenko)

Фото Instagram

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