Jerry Heil – КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Нова пісня «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ» виникла як ТікТок забава, щоб підняти настрій собі й українцям, а перетворилася в повноцінний трек, бо зібрала в соцмережі вже 12+ тисяч користувацьких відео, які сумарно конвертуються в десятки мільйонів переглядів у цій мережі ще до офіційного релізу

Це не просто пісня-мем, це «мантра» кожного українця, слова якої взято з віршів легендарного поета та пророка Тараса Шевченка, що несе за собою потужну соціальну місію!

Зараз дивляться

Динаміка та нотки українського колориту у пісні не залишить жодного слухача байдужим! Приємно здивує на початку пісні й панчлайн від президента Володимира Зеленського, зі слів якого й розпочинається трек!

– Мені здається, у нашій країні ніхто не робить такі потужні панчлайни, як наш президент, який навіть зараз попри свій статус час від часу дозволяє собі жартувати і дуже влучно це робить: під час промов, на засіданнях, на виступах перед Європарламентом. Тому ми взяли і вирізали шматок промови президента, де він звертається до народу України і закликає нас об’єднуватися, – розповіла співачка.

А лірично заспіваний другий куплет пісні «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ» — це заряд патріотизму, про те, як Jerry Heil бачить сучасних українців!

– У другому куплеті я додала рядок «проросли із чорноземів, бо кохалися у збіжжі». Так ось цю фразу «ми проросли із чорноземів» колись в коментарях написав мені мій підписник, коли я дала клич, щоб написати разом пісню. І ось цей коментар «в’ївся» мені у пам’ять і, бачите, прожив аж до моменту написання цієї пісні, мабуть, таки чекав свого часу, – поділилась артистка.

– З впевненістю можу сказати, що перебуваючи в Європі, я у жодного народу не бачила такого єднання зі своїми предками. А в українців це закладено на генетичному рівні, – прокоментувала Jerry Heil.

У кліпі до пісні «КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ» Jerry Heil використала кадри з фільму «москаль-чарівник» в якому головну роль зіграла Руслана Писанка.

– Я взяла за мету використовувати матеріали забутих українських кіноматеріалів , щоб відроджувати в пам’яті українців і нагадувати про чудових митців , які зробили внесок в нашу культуру. Коли вирішилося, що пісні «Чорнобриві» бути, я почала пошуки і знайшла кінокартину «москаль-чарівник» з Русланою Писанкою в головній ролі. Все було ідеально: горда постать незалежної української жінки, дурник-москаль — ніби візуальна трансляція заповіту Шевченка. А за декілька тижнів від початку підготовки ми дізналися про трагедію — Руслани Писанки не стало. Тепер ця відеоробота — це також заклад цінувати своїх геніїв та талантів за життя! Руслана зробила чимало для українського кіно, ми також очікуємо на вихід її крайньої , так і не завершеної роботи в кіно «Демони» Цінуймо своє! – розповіла співачка.

Посилання на тренд: https://vm.tiktok.com/ZMNpnRBRd/

КОХАЙТЕСЯ, ЧОРНОБРИВІ, ТА НЕ З МОСКАЛЯМИ

З одеситами кохайтесь

З васильківчанами

Кохайтеся з львів‘янами

З Франківськом любіться

Затискайтесь з киянами

В херсонських теплицях

Фото Instagram

Читай також:

Андрій Хливнюк розповів як відволікається на службі (ФОТО)

Dorofeeva випустила перший трек українською: raznotsvetnaya – слухай та дивись кліп