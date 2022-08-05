Дорофєєва заспівала пісню Разноцветная українською мовою: Різнокольорова – ВІДЕО

За тиждень до початку повномасштабної війни, нападу росії на Україну, співачка Dorofeeva презентувала трек і кліп raznotsvetnaya. Зараз вона переспівала його українською.

Наприкінці червня у соцмережах Dorofeeva оголосила відкритий конкурс серед авторів на кращу адаптацію тексту пісні raznotsvetnaya українською.

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– Пішов шостий місяць війни. Ми всі змінились, все змінилося, набуло нових фарб і ,на жаль, не завжди яскравих. raznotsvetnaya – мій останній сингл з життя «до». Я так хотіла, щоб цей трек став початком чогось світлого… але сталася війна. Проте, життя продовжується і ми маємо пам’ятати про це. Важко, але саме кохання дає сили творити й жити. Тому я знайшла свою нову love – «різнокольорову» і сьогодні ділюся нею з вами, – написала Надя у своїх соцмережах.

В коментарях ЗМІ, співачка розповіла, що була вражена тим, скільки текстів з перекладом її пісні надіслали українці. Деякі просто переклали оригінальний текст, а деякі – надіслали цікаві адаптації.

– Дякую кожному за участь! Але я обрала саме цей текст, тому що він ідеально передає зміст, сенс і ритм пісні raznotsvetnaya. Коли я вперше надіслала запис команді, всі зійшлись на думці, що трек наче завжди був таким. різнокольорова — абсолютно моя пісня! Сподіваюсь, що вона також сподобається слухачам, — каже виконавиця.

Переміг текст авторства вінничанки Катерини Медведєвої, яка мешкає у Сполучених Штатах. А сам трек різнокольорова увійде до першого україномовного альбому від Dorofeeva.

Фото Instagram

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