Брітні Спірс планує записати дует із Елтоном Джоном: повернення на сцену

Брітні Спірс повертається на сцену! Знаменитість планує тріумфальний камбек, і вже ходять чутки, що вона співпрацює з Елтоном Джоном.

Про це повідомляє People. Джерела кажуть, що разом з Джоном вони записують нову версію його синглу 1972 року Tiny Dancer. Трек має вийти наступного місяця.

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Чутки про те, що Брітні Спірс співпрацює з Елтоном Джоном, з’явилася після того, як знаменитість разом зі своїм чоловіком Семом Аскагі провела вихідні в компанії актора Терона Еджертона, який зіграв 75-річного Джона в музичному байопіку «Рокетмен».

За інформацією видання People, Спірс багато говорить про свою кар’єру після того, як у листопаді минулого року звільнилася з-під опіки батька Джеймі, який розпоряджався її життям і статками останні 13 років. Джерело видання, яке добре знає знаменитість, відзначило, що вона «любить створювати музику та хоче подарувати своїм шанувальникам новий альбом».

Нещодавно Брітні Спірс переспівала свій проривний сингл 1998 року Baby One More Time у відео в Instagram. Знаменитість зізналася, що багато років хотіла перезаписати трек, але це було неможливо, поки вона перебувала під опікою свого батька.

– Я дуже давно не ділилася своїм голосом… можливо, надто довго, — підписала відео знаменитість.

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Фото Getty Images

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