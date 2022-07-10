Maneskin послав путіна зі сцени на концерті у Римі (ВІДЕО)

Італійський гурт Maneskin, який так полюбився світовій аудиторії після перемоги на «Євробаченні-2021», продовжує підтримувати Україну. У суботу, 9 липня, на своєму концерті у Римі музиканти заспівали трек Gasoline, уривок з якого присвячений Україні, та послали путіна.

Пісня була написана після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України. І тепер на кожному своєму концерті артисти співають її, закликаючи пам’ятати про війну та відкрити очі щодо путіна.

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«Навіть якщо хтось може розізлитися, давайте кричати: «Fuck putin! Fuck the war!» Йдіть усі, хто проти того, що я зараз сказав!» – висловився соліст Maneskin Даміано Давід.

Як це було, можна побачити в ексклюзивному відео Нового каналу.

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