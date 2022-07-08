Кейт Бланшетт зняла фільм про битву за Харків та озвучила його

Голлівудська акторка Кейт Бланшетт підтримує Україну у війні з Росію. Зірка презентувала документальний фільм про битву за Харків, що має назву «Україна: Життя під ударом» (Ukraine: Life Under Attack).

Кейт, яка є послом доброї волі ООН, зняла фільм разом з ексредактором британського телеканалу Channel 4 News Бенджаміном де Піром. Стрічка триває майже годину. Про це пише Kyiv Post.

Зараз дивляться

Його головні герої – працівник ДСНС Роман та його команда, які врятували Харків від пожеж, спричинених вибухами, а також фельдшери Тетяна та Ірина, які не лише рятували поранених, а й щодня допомагали людям, які кілька місяців перебували у підпіллі, ховаючись від ударів.

За словами продюсерів, це «історія битви за Харків очима мирних жителів і працівників служби надзвичайних ситуацій, на яких випав основний тягар російської навали». Сама Кейт також і озвучила фільм, розповівши історію боїв за місто.

Документальну стрічку «Україна: Життя під ударом» (Ukraine: Life Under Attack) можна переглянути на сайті Channel 4 Plus, але для перегляду потрібна реєстрація. Також фільм представлений на офіційному сайті.

У документальному фільмі ми можемо побачити кадри зруйнованих будинків, знищений район Північної Салтівки, а також мирних мешканців, які змушені були ховатися під час ударів у бомбосховищах.

Фото Getty Images

Читай також:

Не запам’ятовує обличчя людей: Бред Пітт розповів про своє рідкісне захворювання

Таня Пренткович стала мамою вдруге! Перше фото з новонародженим