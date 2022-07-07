Бред Пітт розповів про своє рідкісне захворювання

Знаменитість жаліється, що люди йому не вірять

Голлівудський актор Бред Пітт розповів, що страждає на рідкісне захворювання прозопагнозію. Фактично, зірка не здатен розрізняти обличчя інших людей. Про це пише видання Daily Mail.

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Як запевнив актор в інтерв’ю GQ, йому не вдається запам’ятовувати нових людей. Це ускладнює його життя. А на додаток до цього дехто ще й не вірить в його діагноз. Варто зазначити, що офіційно лікарі такого діагноз Пітту не ставили.

«Ніхто мені не вірить! Я б хотів зустріти ще когось [з діагнозом прозопагнозія]», – розповів Бред Пітт.

Раніше актор вже розповідав про свій стан у 2013 році. Він казав, що його ненавидить багато людей, бо думають, що він їх не поважає. Також зірка зазначав, що іноді йому дають опис зовнішності людини, щоб йому було легше орієнтуватися, хто саме перед ним.

Фото: Getty Images

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