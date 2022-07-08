Даша Астаф'єва висловила своє захоплення жінками відвертим постом

Українська співачка та акторка Даша Астаф’єва, яка від початку повномасштабного вторгнення допомагала у притулках для переселенців, висловила своє захоплення українськими жінками у спокусливому відео.

У своєму Instagram зірка опублікувала короткий відеокліп, який вразив її підписників. У відео Даша Астпф’єва постала у чуттєвому та відвертому образі, притаманному їй.

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«Відверто пишаюсь жінками, які примножують красу цього світу. Війна показала як багато гідних та талановитих серед них,попри все, що нашим людям приходиться переживати і бачити…Це великий дар так заломлювати та транслювати, через біль та розчарування всередині», – підписала відео селебриті.

Підписникам такий контент від Даші Астпф’євої припав до душі. Вони вподобали образи співачки та її енергетику у ролику.

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