Підлегла Ілона Маска народила йому близнюків

Знаменитість не розголошував поповнення у своїй родині

Мільярдер та винахідник Ілон Маск знову став батьком. Щоправда, сталося це ще у листопаді 2021 року. Виконавча директорка проєкту Neuralink Шивон Зіліс народила босу близнюків. До правди докопалися західні медіа.

Зараз дивляться

Виявилося, що за кілька тижнів до того, як у Маска та Граймс народилася друга дитина, 51-річний мільярдер став татусем ще й двох близнюків. мільярдер мав зв’язок із виконавчою директоркою проєкту Neuralink Шивон Зіліс. Але офіційно про це ніхто не повідомляв. Таємниця розкрилася через судові документи, які були опубліковані сьогодні.

Згідно з ними, 51-річний генеральний директор Tesla став батьком близнюків від Шівон Зіліс у листопаді минулого року. Близнюки народилися в Остіні, штат Техас. У квітні Маск і Зіліс звернулися до окружного суду Техасу з проханням змінити імена їхніх дітей, щоб вони «носили прізвище свого батька й мали прізвище своєї матері як частину їхнього другого імені». Це означає, що дітей Ілон Маск таки визнав.

Тепер Ілон Маск виховує дев’ять дітей. Його первісток Дакота від письменниці Джастін Вілсон помер у дитинстві, пізніше вона народила близнюків Гріффіна та Ксав’єра й трійнят на ім’я Даміан, Саксон і Кай. А від співачки Граймс у винахідника підростають син X A-Xii і дочка Exa Dark Sideræl.

Фото: Getty Images

Читай також:

Ілон Маск порадив співробітникам Tesla ігнорувати тему «Twitter»

Starlink: в Україні інтернет буде доступний кожному українцю