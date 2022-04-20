Starlink: в Україні інтернет буде доступний кожному українцю

На час воєнного стану технологія Starlink стане доступна усім українцям. Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь під час брифінгу.

«З ініціативи Держспецзв’язку і за сприяння команди Мінцифри було прийнято рішення, яке на період воєнного стану дозволяє використовувати термінали Starlink всім громадянам України, всім органам та підприємствам будь-якої форми власності», — наголосив Щиголь.

Раніше користуватися Starlink в Україні дозволяли лише військовим. Як пояснив Юрій Щиголь, існували нормативні обмеження щодо використання технології, але зараз їх усунули.

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Зараз якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це пояснюють тим, що на території України поки немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві й Туреччині. В Україні таку планують побудувати після закінчення війни.

Для довідки. Starlink – це проєкт компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.