Ілон Маск порадив співробітникам Tesla ігнорувати тему «Twitter»

Ілон Маск дав інструкції своїм співробітникам щодо його скандальної теми покупки соціальної мережі Twitter

Спроба Ілона Маска купити Twitter на перший погляд не має нічого спільного з Tesla, але до певної міри вона вплинула на компанію. Про це пише видання ixbt.

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По-перше, Маск продав акції Tesla на мільярди доларів для фінансування придбання, що негативно вплинуло на акції. У свою чергу, це впливає на моральний дух співробітників Tesla, оскільки впливає на опціони на акції, які можуть становити значну частину їхньої винагороди. По-друге, навколо придбання було багато суперечок, які стосуються співробітників Tesla на політичному рівні.

У підсумку на зборах один із співробітників запитав Маска: «Як драма у Twitter впливає на людей у ​​Tesla і що… ви можете зробити, щоб убезпечити їх від цього». Генеральний директор Tesla замислився на секунду і відповів:

– Ну, ви знаєте. Ігноруйте Twitter. Ігноруйте. Ігноруйте.

Потім Маск знову порівняв Twitter із «цифровою міською площею» і згадав, що в ідеалі на ній будуть присутні близько 80% американців.

Фото – Getty Images

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