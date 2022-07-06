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Виконавець ролі Елтона Джона стане новим Росомахою

Виконавець ролі Елтона Джона стане новим Росомахою

Кіновсесвіт Marvel поповниться ще однією знаменитістю

Зірка фільмі «Рокетмен» та «Kingsman» Терон Еджертон зіграє нового Росомаху у перезапуску «Людей Ікс». Принаймні, цього дуже хоче його колега по серіалу від Apple TV «Чорний птах» Пол Волтер Хаузер. Про це пише ComicBook.

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«Він був би чудовим Росомахою. Я чув ці чутки. Сподіваюся, вони правдиві», – поділився своїми думками актор.

Варто сказати, що і сам Терон Еджертон вже натякав про можливу співпрацю з Marvel Studios. Під час недавнього інтерв’ю The New York Times актор досить стримано прийняв те, що фанати бачать його у ролі нового Росомахи, але чуток не спростовував.

«Я не думаю, що було б неправильно сказати це. Я був би схвильований, але також і боявся, тому що Г’ю [Джекман] настільки асоціюється з цією роллю, що я б задався питанням, чи не буде це занадто важко для когось іншого», – сказав Терон Еджертон.

Нагадаємо, Disney купила компанію Fox з усіма активами, тож франшизи «Люди Ікс» і «Фантастична четвірка» у недалекому майбутньому будуть перезапущені, аби стати частиною марвелівського всесвіту. А виконавець ролі Росомахи Г’ю Джекман востаннє втілювався у свого героя у фільму «Логан».

Фото:  Getty Images

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