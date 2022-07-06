Перший концерт Макса Барських у Києві від початку війни. Як це було?

Виступ співака відбувся учора, 5 липня, на станції метро «Майдан Незалежності»

Зі сцени пролунали не лише золоті хіти Барських, які давно стали візитною карткою музиканта («Туманы», «Неверная», «Танцевать», «Моя любовь», «Неземная, «Небо»), але й останні треки, написані під час війни – гімни народного спротиву – «Буде весна», «Чекай мене», Don’t Fuck with Ukraine.

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Захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.

«Учора в Києві в дуже особливому місці відбувся мій перший концерт від початку війни. Зовсім нещодавно це була просто станція «Майдан Незалежності», сьогодні – це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас – велика гордість та честь. Дивіться телевізійну версію концерту незабаром!» – підписав емоційні світлини з виступу Барських.