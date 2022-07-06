Українка Марина В'язовська здобула Медаль Філдса

Марина В’язовська здобула найвищу нагороду з математики – Медаль Філдса. Вчена з Києва стала другою жінкою в історії, яка її отримала.

Випускниця Київського університету, 37-річна Марина В’язовська здобула в Гельсінкі (Фінляндія) Медаль Філдса. Лауреатів премії оголосив Міжнародний математичний союз.

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Нагороду вручають раз на 4 роки. В’язовська отримала її «‎за доказ того, що решітка Е8 забезпечує найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах та за подальший внесок у пов’язані екстремальні завдання та проблеми інтерполяції в аналізі Фур’є»‎.

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Українка Марина В’язовська здобула ступінь бакалавра математики в Києві, а диплом магістра – вже в Німеччині. Наразі вона працює у федеральній політехнічній школі в місті Лозанна (Швейцарія).

Хто з жінок отримував Медаль Філдса?

Медаль Філдса заснували в 1936 році, її вручають математикам у віці до 40 років за видатні досягнення. Першою з жінок цю нагороду отримала громадянка Ірану Маріам Мірзахані (2014).