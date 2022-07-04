Universal Pictures йде з росії: тепер остаточно

Кінокомпанія Universal Pictures остаточно виходить з російського ринку. Про це повідомляє російська служба Голосу Америки.

За інформацією джерел у рф, Universal Pictures розіслала листа про рішення материнської компанії припинити діяльність у росії. Офіс компанії у країні-агресорі закриють остаточно. Причиною такого рішення у своєму листі Universal Pictures називає неможливість ведення бізнесу в умовах, коли іноземні компанії стикаються з численними складнощами.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну найбільші голлівудські студії — Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount — тимчасово призупинили прокат фільмів у росії. Але російські кінотеатри заборону на показ контенту проігнорували.

Фото: Getty Images

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