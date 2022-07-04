Тейлор Свіфт таємно заручилася зі своїм бойфрендом

Пара не збирається оголошувати про весілля публічно

Американська співачка Тейлор Свіфт зібралася заміж! Після кількох років стосунків британський актор Джо Елвін таємно освідчився артистці. Про це пише видання The Sun.

Related video

Як пише медіа з посилання на інсайдера з близького оточення нареченого, Тейлор Свіфт і Джо Елвін таємно побралися ще кілька місяців тому, але лише нещодавно розповіли про це близьким друзям. Дівчина навіть не носить обручку публічно, щоб уникнути запитань журналістів.

«У Тейлор гарне кільце, але вона носить його тільки вдома, тобто за зачиненими дверима. Знову ж таки, лише жменька людей знає подробиці про весілля. Тейлор не розповіла про заручини навіть своїй команді. Вони хочуть, щоб їхнє кохання було подалі від камер, тому, коли вони обміняють клятвами, не буде ні Vogue, ні Rolling Stone, ні Hello», – розповів приятель зірок.

Усі подробиці майбутнього весілля тримаються в секреті. Бажаємо щастя прекрасній парі!

Фото: Getty Images

Читай також:

Дочекався: Королева Єлизавета ІІ передасть частину своїх обов’язків принцу Чарльзу

Захист від Векни: Та сама пісня Кейт Буш із «Дивних див 4». Слухаємо!